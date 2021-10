Alec Baldwin podría ser responsable de la muerte de la directora de fotografía

Compartir

Linkedin Print

En su rol como productor de la película Rust, el actor podría ser encontrado culpable penal o civilmente por haber disparado la pistola de utilería que terminó con la vida de Halyna Hutchins.

Si bien Alec Baldwin, en su rol el actor, probablemente no sea responsable penal o civilmente por haber disparado la pistola de utilería en el set de la filmación de la película Rust contra la directora de fotografía Halyna Hutchins, sí podría serlo como productor del western. Compartiría, además, la responsabilidad junto con varios productores en posiciones de liderazgo en el filme.

Se esperan grandes secuelas legales de la tragedia, según anticiparon los expertos en el tema. En ese sentido, habría juicios civiles y potencialmente cargos penales. En base a una hoja de rodaje para el día de filmación obtenida por The Associated Press, los responsables del set serían cinco productores, cuatro productores ejecutivos, un gerente de producción y un productor. Tanto ellos como el asistente de dirección Dave Halls y la armera Hannah Gutiérrez, incluso si no se encontraron en el lugar el día del accidente, podrían enfrentar algún tipo de responsabilidad.

Otra clave del caso son los pagos, que podrían ser cubiertos en parte por un seguro de la productora Rust Movie Productions. Podrían ascender a “millones y millones” de dólares, sostuvo Adam Winkler, profesor de la Facultad de Derecho de UCLA y experto en políticas de armas. “Claramente hubo negligencia en el set”, aseguró, y agregó: “Los productores tenían el deber de preservar la seguridad del equipo. Había peligros obvios en el set”.

El pasado viernes, las autoridades comunicaron que Halls, el asistente de dirección, le entregó el arma a Baldwin y anunció “pistola fría”, en una señal de seguridad para su empleo. Sin embargo, la pistola estaba cargada.

El día del episodio, Hutchins recibió un disparo mortal y el director Joel Souza, que estaba detrás de ella, resultó herido. Baldwin, en tanto, describió el fallecimiento de la directora de arte de la película como un “trágico accidente”.

La producción de Rust se vio envuelta en varias disputas desde el comienzo, a principios de octubre, e incluyó a siete miembros del equipo que se fueron del set horas antes del disparo. El medio Los Angeles Times, en referencia a dos miembros del equipo que no identificó, informó que cinco días antes del tiroteo, el doble de acción de Baldwin había disparado accidentalmente dos rondas reales después de que le dijeran que el arma no tenía munición.

“Hemos tenido ya tres descargas accidentales”, dijo un gerente de producción de la película, que planteó la inseguridad que había en el set a raíz de las fallas que se sucedieron durante todo el rodaje.

Winkler calificó las fallas anteriores, y la aparente falta de acción tomada después de ellas, como “una receta para una responsabilidad por daños muy importante”. Y sostuvo: “No puedes tener una situación peligrosa, saber al respecto y no hacer nada”.

Rust Movie Productions, la productora, dice que está cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación. “Aunque no nos informaron de ninguna queja oficial sobre la seguridad de las armas o los accesorios en el set, realizaremos una revisión interna de nuestros procedimientos mientras se cierra la producción”, indicaron.

La abogada defensora Nina Marino dijo que duda que se entable un caso penal, mientras que la ley de Nuevo México define el homicidio involuntario en parte como un acto legal que resultó en muerte por “una manera ilegal o sin la debida precaución y circunspección”.

Y continuó: “Si una agencia local en Nuevo México fuera a seguir a presentar cargos penales, eso tendría un efecto realmente paralizador en las filmaciones que se llevarán a cabo en Nuevo México y creo que Nuevo México aprecia el negocio”.

El día del accidente

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió en la tarde del pasado viernes tras recibir los disparos accidentales de un arma de utilería durante el rodaje de la película. Hutchins falleció poco después de ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Albuquerque, luego de que oficiales de policía y personal médico acudiera al Bonanza Creek Ranch, donde se lleva adelante la filmación, tras un llamado de emergencias en el que se denunciaron disparos dentro de un set.

Según el informe policial, la denuncia hizo referencia a que “un integrante principal del elenco de la película disparó un arma” y los disparos hicieron impacto sobre una mujer y un hombre, ambos de 42 años. La producción de la película quedó interrumpida de inmediato.

Hutchins era considerada como una de las más prometedoras directoras de fotografía del cine y la televisión de Hollywood, con trabajos en cortometrajes y series. Rust era el primer gran desafío de su carrera, sobre todo porque tenía como estrella a una figura muy conocida como Baldwin.

Compartir

Linkedin Print