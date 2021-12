Alejandra Maglietti apuntó contra Nicolás Cabré y aseguró: «Es intenso y un poquito tóxico»

Compartir

Nicolás Cabré ha salido con muchas famosas, como Celeste Cid, Florencia Torrente, Soledad Fandiño, Eugenia Tobal, la China Suárez y Laurita Fernández. El actor tiene un perfil bajo y poco se sabe de su personalidad. Sin embargo, ahora varias panelistas revelaron un fuerte rumor que señala a Cabré como un novio muy celoso.

Estefanía Berardi, la panelista del ciclo Mañanísima que conduce Carmen Barbieri, aseguró Nico es un hombre “muy intenso”. En el programa de Magazine, señaló: “Él tiene un perfil un poco así. Sé la historia porque salió con una amiga mía. ¿Y sabés qué le decía? Un día ella iba hablando con él por WhatsApp, pasa por el peaje y le deja de contestar porque no podía. Y él le decía: ‘¿por qué me dejás de contestar?’. ¡Pará un poco! Re intenso”.

Más tarde, en Bendita (El Nueve) mostraron un informe con este segmento y Alejandra Maglietti ratificó esta versión sobre la personalidad del actor. “Tenemos la misma amiga, y tengo la misma fuente y la misma data. Así que, en eso, la banco. Es intenso, es intensísimo”, explicó la panelista.

Claudio Pérez, quien reemplaza a Beto Casella por sus vacaciones, le preguntó: “¿Qué significa que es un intenso Cabré? ¿Llama mucho? ¿Está muy arriba de la situación?”. La abogada le respondió con total seguridad: “Y sí, como dijo ella. Un poquito ‘toxic’”. La panelista Lola Cordero también manifestó: “‘¿En dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué llegas tan tarde?’. Yo tengo la misma información. Tiene buena data. Para mí (Berardi) es la chica de espectáculos revelación del año”.

La última pareja famosa de Cabré fue Laurita Fernández. Su historia de amor comenzó a mediados del 2018, cuando ambos protagonizaron juntos la obra Sugar en la Calle Corrientes. La relación parecía muy sólida. Sin embargo, cuando todos estaban esperando la convivencia, la boda y la llegada del primer hijo de la pareja, en el verano del 2020 comenzaron los primeros rumores de crisis.

Luego de que ambos decidieran volver a trabajar juntos en Departamento de soltero, obra con la que habían ido a hacer temporada a Mar del Plata, habrían comenzado los primeros roces. Y un viaje a los Estados Unidos para ver obras de Broadway que Laurita había hecho sola en el mes de marzo, terminó confirmando la crisis. Sin embargo, tras su regreso al país, la bailarina decidió ir a pasar la cuarentena junto a Cabré en plan de reconciliación. Pero, al tiempo, optó por volver a su domicilio y confirmar la separación.

Lo cierto es que entre Laurita y Nicolás nunca hubo un punto final, sino muchas idas y vueltas. En septiembre del año pasado, ambos volvieron a mostrarse juntos. Pero en mayo, previo a su debut al frente de El show de las divorciadas, la bailarina volvió a confirmar su ruptura. Meses más tarde, en tanto, todo parecía haberse encaminado entre ellos. Y se volvió a hablar de convivencia.

En diciembre, Laurita confirmó a Teleshow que volvió a estar soltera en ShowMatch: “Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien…”. ¿Si estaba atravesando una crisis Con Cabré? La respuesta de la bailarina fue terminante: “Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”.

