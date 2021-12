Pese a la presencia de serenos, el Cementerio de San Antonio continúa sufriendo robos y daños

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la ingeniera María Giménez, directora del Área de Cementerios de la Municipalidad de Formosa, se refirió a los robos que continúan registrándose en el cementerio del San Antonio pese al trabajo que realizan para evitarlos. Ante la constante, desde ahora se sumará a patrullar por los alrededores personal policial.

«Estamos trabajando en torno a la situación. A la mañana, tarde y noche tenemos seguridad que recorren el lugar», comenzó diciendo la funcionaria.

Agregó que «hicimos un relevamiento de daños y robos junto al personal de la Comisaría Cuarta, si bien no hay una cantidad específica, notamos que hay puertas que fueron violentadas y no robadas».

«Es un predio grande que lo tratamos de cubrir en todo momento; a veces notamos la presencia de malvivientes, pero no los pueden atrapar justamente porque tienen a su favor el tamaño del terreno y para cuando se llega ellos ya corren. Este fin de semana por ejemplo me llamaron para avisar que los serenos habían detectado a dos personas, pero cuando trataron de acercarse los mismos huyeron», agregó.

Detalló además que también junto a los cooperativistas y municipales que trabajan en el lugar «estamos tratando de erradicar todos los robos posibles; al no tener el cerco completo se nos complica, pero ya estamos trabajando con la Dirección de Obras para poder hacer un cerramiento más fuerte».

Finalmente, según se pudo contabilizar, los delincuentes dañaron y robaron unas 17 puertas de nichos.

