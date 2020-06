Alejandra Maglietti habló del bullying que le hacen en redes: “Me dicen gato, gorda y gangosa”

Compartir

En “Bendita” reflexionaron sobre las fuertes críticas y que reciben los famosos de parte de los haters, como le sucedió a Nazarena Vélez en estas horas.

Nazarena Vélez y su hija Barbie participaron en Mamushka, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por El Trece. Y la actriz fue trending topic en Twitter debido a que muchos usuarios señalaban que había subido de peso. Al enterarse de los comentarios, la actriz no dudó en salir a contestar: “Soy tendencia en la Argentina porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda… Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me divierten, tomo captura, me divierto. Soy una mamushka más”.

Apelando al humor y la ironía, en el ciclo Bendita presentaron un informe sobre las críticas que había recibido Vélez sobre su aspecto y el modo de responder estos comentarios negativos e innecesarios. “Los haters están siempre, a (Horacio) Pagani le dicen ‘viejo trolo’; a (Mercedes) Ninci le dicen ‘gorila’; y a mí me dicen ‘kaka’….”, reconoció Beto Casella en el inicio del debate con sus compañeros, dejando en claro que la mayoría de los famosos son juzgados, tanto por sus cuerpos como por su ideología.

Edith Hermida agregó: “A mí me dicen negra sucia y chupa no sé que tuyo…”. En esta especie de repaso, Ale Maglietti señaló: “A mí me dicen gato, gorda, que hablo mal, que soy gangosa, de todo me dicen”. Entonces, el conductor reflexionó: “Un psicólogo te diría que los haters y odiadores quisieran estar en el lugar donde está Maglietti, donde está Nazarena Vélez, que alcanzó un lugar de notoriedad. Y van por lo físico, que parece que le jodió”.

Ale Maglietti se explayó: “Se está usando mucho Photoshop. Conozco chicas que tienen un cuerpo espectacular y después las veo en las redes sociales lo que se afinan, ¡es tremendo! La dictadura de los cuerpos es tan grande que cuando aparece una persona normal, la tildan de gorda”.

“Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia”, había declarado Nazarena en un video que publicó en Instagram sobre los problemas de salud que sufrió como consecuencia de querer seguir los esterotipos de belleza y de delgadez impuestos por la sociedad.

Luego de emitir el informe, los panelistas del programa de El Nueve discutieron sobre el bullying que hay en las redes sociales respecto a los físicos de las personas. “El nivel de gordofobia que manejamos en nuestro país es terrible. Nazarena es una persona hermosa, no sé por qué le dicen gorda, para mí lo importante es estar bien de salud”, afirmó Carla Czudnowsky.

Por su parte, Lola Cordero aseguró: “Ella se lo tomó con humor, de hecho hizo una reflexión interesante porque tuvo una adicción a las anfetaminas cuando le decían que tenía que pesar 45 kilos. La verdad es que estamos hasta las pelotas de que nos midan la cintura, las tetas y el culo, cada uno es feliz como es, sino te gusta mirá otro cuerpo”. “Se tienen que deconstruir las mujeres -buscó concluir Casella-, porque hicimos muchos informes donde las propias mujeres atacan a las mujeres. Son tanto las grandes como las jovencitas”.