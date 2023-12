Alemania se coronó campeón del Mundial Sub 17 en una final electrizante

Alemania consiguió este sábado su primer título mundial Sub 17 al derrotar por penales a Francia (4-3), que remontó para empatar la final a falta de seis minutos (2-2), después de que el equipo alemán se quedara con diez jugadores.

La final en el estadio Manahan en Surakarta repitió la del Europeo jugada hace seis meses en Budapest y como aquella se volvió a resolver desde los doce pasos a favor del equipo que dirige de Christian Wuck, que previamente había dejado fuera de la lucha por el título a España en cuartos y en semifinales a Argentina, también por penales.

Los nuevos campeones fueron de más a menos en un choque en el que su goleador, Paris Brunner, abrió el marcador a los 29 minutos, con un lanzamiento de penal en el que engañó perfectamente al portero galo, Paul Argney. El VAR avisó al árbitro para que revisara una falta cometida sobre Bilal Yalcinkaya, muy protestada por los jugadores germanos, y señaló la pena máxima en la que el jugador del Borussia Dortmund no perdonó como sí hizo luego en la tanda de penaltis.

La diferencia de Alemania se amplió tras el descanso cuando Noah Darvich, casi sin ángulo, volvió a batir a Argney y la acción pareció despertar a Francia, que dos minutos después mantuvo viva la final con un disparo a la derecha de Saimon Bouabre, validado como gol tras la revisión del VAR.

El acoso del once de Jean-Luc Vannuchi, presente en la final tras derrotar a Mali en semifinales y a Uzbekistán en cuartos provocó la expulsión de Winners Osawe por doble amarilla. Alemania jugó los últimos 20 minutos con un jugador menos, lo que Francia aprovechó para empatar a 6 minutos del final con un remate incontestable de Mathis Amaougou tras un gran servicio de Tidiam Gomis.

Los últimos intentos de Paris Brunner y Max Moersted de sorprender a Argney fueron las últimas acciones del partido, obligado a resolverse en los penales, en los que la suerte se alió del lado alemán y dejó a Francia sin poder celebrar un título que ya ganó en 2001.

Robert Ramsak, Max Moerstedt, Fayssal Harchaoui y Almugera Kabar anotaron para Alemania, ante los fallos de Eric da Silva Moreira y Paris Brunner. Por Francia marcaron Joachim Kayi Sanda, Ismael Bouneb y Joan Tincres y se quedaron sin marcar Nhoa Sangui y Bastien Meupiyou.

Cabe destacar que el argentino Agustín Ruberto, que sumó ocho goles, fue el máximo artillero del certamen. El combinado albiceleste finalmente quedó en la cuarta colocación tras caer en el choque por el tercer puesto contra Mali por 3-0.