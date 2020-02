Alerta máxima por posibles casos de coronavirus en Chile y Bolivia

Compartir

Las autoridades sanitarias de Bolivia informaron este miércoles que se estudia un posible caso de coronavirus, que podría ser el primero en el país y el segundo en la región tras la confirmación de uno en San Pablo, Brasil.

La jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud boliviano, Carola Valencia, confirmó que un hombre de 32 años se encuentra internado y aislado en La Paz a la espera de los resultados de los exámenes que se le hicieron para determinar si contrajo el virus durante un viaje reciente a China.

El paciente presentó síntomas febriles, dolor de cabeza y malestar general, además de otros síntomas no relacionados con el coronavirus, informó el canal C5N.

«Hay un caso sospechoso. Podemos adelantar que está siguiendo los protocolos correspondientes de bioseguridad, manejo clínico y las pruebas se están haciendo por descarte», informó Valencia a los medios bolivianos.

Se espera que haya un diagnóstico preciso en las próximas 24 a 48 horas, cuando estén listos los resultados de los análisis realizados en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop).

El caso de Bolivia se suma al de una mujer de 45 años que está en observación en Valparaíso, Chile, cuyo diagnóstico aún no fue confirmado.

Mientras tanto, unas 260 personas se encuentran en aislamiento domiciliario en Chile y su estado de salud está siendo monitoreado como medida preventiva, informó el ministro de Salud de ese país, Jaime Mañalich.

«Son personas que tienen el más mínimo riesgo (de contagio) de haber venido de algún lugar», explicó Mañalich a medios chilenos.

Las personas «están en sus casas en aislamiento, porque esa es la medida que se ha recomendado, no pueden salir durante los 14 días, deben usar mascarillas además», afirmó el funcionario.

El caso de la mujer de 45 años fue detectado cuando la paciente volvió de Italia en los últimos días y desarrolló síntomas similares a los del virus.

Los primeros resultados sobre el contagio fueron negativos, aunque todavía falta la confirmación del Instituto de Salud Pública (ISP).

También está bajo vigilancia la pareja que estuvo en el crucero Diamond Princess, que cumplió la cuarentena de 14 días en la embarcación que aún está en Yokohama, Japón, y que volvió a Chile esta semana.