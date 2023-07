Alertan sobre el aumento de casos de ciberdelitos en Formosa

La tecnología abrió la puerta a muchos beneficios, pero también a diversos peligros donde los delincuentes se perfeccionan de manera permanente para engañar y robar. En Formosa las denuncias por ciberdelito vienen en aumento desde la pandemia y desde la Policía piden a la ciudadanía prestar atención para evitar caer en estafas.

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, el Director de la Policía Científica de la provincia de Formosa Comisario Jorge Alejandro David comentó que todos los días reciben una denuncia por delitos informáticos, además de explicar algunos modus operandi instó a los formoseños a que radiquen la denuncia ante la dependencia más cercana para que se pueda investigar el hecho.

Primero el Comisario indicó que este tipo de estafas se incrementó notoriamente con la pandemia y recordó que “en el año 2019 cuando creamos el Laboratorio de Informática de la Policía de Formosa empezamos a dar charlas con el equipo interdisciplinario de la Fuerza para concientizar sobre este tipo de delitos que se incrementan porque se creó todo un mundo a nivel digital donde tenemos activos que son nuestros ingresos, nuestra identidad, y muchas cosas que a veces no le damos el valor que tiene”.

En este sentido resaltó la importancia de tener un buen antivirus en los equipos informáticos porque los delincuentes al ver que se crea un mundo digital se adaptan, entonces “dejan de robar en el mundo real porque es más riesgoso y pueden ser atrapados por la Policía, entonces se pasan al entorno digital donde a la vez el delito se transforma en internacional”.

Clonación de WhatsApp

Un hecho que se viene registrando en el último tiempo y que genera preocupación en la sociedad es la “clonación” del WhatsApp, donde se “adueñan” de las cuentas para -a través de engaños- sacar dinero a los diversos contactos; en este sentido el Comisario señaló que se trata de una acción bastante sencilla y explicó qué se debe hacer en caso de advertir la maniobra.

“La clonación del WhatsApp es la activación de la cuenta en un segundo equipo, es decir, un dispositivo paralelo. Se puede llevar adelante a través de un llamado, un mensaje SMS con un link asociado que te lleva a una página fraudulenta por eso no hay que apurarse para ingresar; también se puede realizar por medio de una aplicación que se descarga en Play Store”, expuso.

Aclaró seguidamente que antes era más compleja esta maniobra porque era necesario tener el teléfono en posesión, copiar un código y ahí recién se lograba la activación. “Hoy por hoy con los seis dígitos continuos que te envía WhatsApp se puede activar en un segundo equipo que puede estar en cualquier parte del mundo”, asintió el funcionario policial y agregó: “el operador lo que hace es un sistema de engaño que se denomina ingeniería social, es decir, se hace pasar por personal del Ministerio de Desarrollo Humano aprovechando esto de la vacuna contra el Covid 19, de Anses por un supuesto IFE o planes sociales, también dicen que te ganaste algo y así enganchan a las personas”.

Particularmente las cuentas de WhatsApp se roban para pedir plata a los contactos y familiares, por ello el Comisario David insistió que “lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ocurren estas cosas hay que llamar a la persona y preguntar si realmente es quien está operando el WhatsApp, porque te toman la cuenta, pero no el teléfono. Primero hay que confirmar que es el familiar o la persona que dice ser. El secreto está en la llamada y escuchar la voz o realizar preguntas muy internas. Otro punto a tener en cuenta es que cuando piden dinero, la cuenta a la que va la plata es distinta a la del que pide”.

¿Cómo actuar cuando

se detecta la clonación

del WhatsApp?

Cuando se le preguntó cómo accionar respondió que la solución es práctica: “Lo que tenemos que hacer es desinstalar el WhatsApp, apagar el teléfono, luego lo prendemos, volvemos a descargar e instalamos dicha aplicación nuevamente. Cuando hagamos esto nos va a pedir un número token que nos envían por un mensaje de texto, debemos aceptar y cargarlo para la activación; ahí va a aparecer que hay un dispositivo conectado entonces para que no se mantenga encendido hay que apagarlo”.

Recomendó además que no se borren los chats y tampoco se amenace al delincuente que lo van a denunciar para no alertarlo. “Es importante que nosotros como policías tengamos conocimiento del hecho para poder hacer la investigación y dar con el delincuente”, requirió.

Denuncias

Para dar respuestas y asesorar a la sociedad, desde la Policía de la provincia crearon una “quinta solapa” donde cuentan con un software que contiene las preguntas más importantes para hacerle al damnificado y que sirven para llevar adelante una investigación efectiva.

Cabe decir que estos hechos se pueden denunciar en cualquier Comisaría de la provincia, porque “con el sistema que creamos de la quinta solapa tienen las preguntas fundamentales para hacer y también los datos que debe aportar el denunciante, y si tienen capturas se va a agregar para la investigación. En la Policía se va a acompañar y asesorar”.

Consultado si es que las personas se acercan a denunciar el hecho del que fueron víctimas reconoció que muchos no lo hacen porque “se sieten mal de que les haya pasado, se avergüenzan, entonces para no quedar mal no denuncian”.

“Pido a la gente que no sienta vergüenza por haber caído, nos puede pasar a todos. El avance de la tecnología no para y junto a eso los delitos también van mutando, el delincuente va evolucionando y nosotros tenemos que tratar de estar preparados para no caer en sus estafas”, dijo.

Cifras

En otro tramo de la entrevista el Comisario fue consultado por la cantidad de denuncias que reciben en este sentido. “Tenemos la denuncia de un delito por día, que no es mucho porque apagamos bastante con la campaña de prevención que llevamos adelante”, además recalcó que “estamos capacitando a nuestra Policía para que los efectivos puedan transmitir este conocimiento a toda la comunidad, alertar, acompañar y auxiliar en caso de que les toque intervenir”.

Reiteró el funcionario policial que están para acompañar y no juzgar a nadie. “Nosotros estamos para acompañar, a todos nos puede pasar, incluso está previsto que para el 2025 todos seamos afectados por algún tipo de ciberdelito; justamente para acompañar al ciudadano es que creamos el Laboratorio Informática Forense para analizar toda la parte digital, eso fue en 2019, después en el año 2022 se creó la División de Investigación de Ciberdelitos”, confió.

“El secreto es que cuando es gratis, barato y fácil hay que abrir los ojos porque hoy por hoy nada es gratis, barato o fácil, eso nos tiene que encender una alerta. La tecnología avanza y nosotros no nos podemos quedar, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que entender cómo trabaja el delincuente para no caer y poder alertar a la sociedad”, cerró diciendo David.