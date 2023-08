Alex Caniggia reveló su pelea con Mariana Nannis: «Me echó del departamento con mi mujer embarazada»

Las tensiones y conflictos en el seno de la familia Caniggia fueron objeto de amplia atención por parte del público. Y fue en plena batalla judicial con su ex, Claudio Paul Caniggia, cuando la mediática Mariana Nannis se convirtió en abuela con la llegada de Venezia, fruto de la relación de su hijo Alex con Melody Luz.

En febrero último, el mismo Emperador había contado en Socios del espectáculo (El Trece) que su mamá estaba “chocha” con la llegada de su primera nieta, que finalmente nació el 14 de julio. Incluso el periodista Juan Etchegoyen revelo que en esos días tuvo una comunicación con Nannis: “Lo más lindo es ser abuela y yo amaba a mi abuelo”, apuntó el periodista las palabras de la rubia y aseguró la mujer estaba dispuesta a pasar tiempo con la recién nacida.”’La voy a conocer cuando todo esté para conocerla, yo estoy en Europa’”, remarcó la mediática.

Sin embargo, nada estaba pasando como se suponía y cómo se mostraba ante la prensa, ya que apenas una semana antes de su regreso a la Argentina, la mediática se comunicó con su hijo a la espera de que abandone el departamento en el que se encontraba, pese a que faltaba apenas una semana para el nacimiento de Venezia.

Así lo relató el propio Alex en una publicación en TikTok: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”. Sin entender lo que estaba sucediendo el conductor televisivo comenzó a detallarle lo que se estaba viviendo en el hogar en ese momento: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”.

Sin embargo, sus palabras no surgieron efecto en la futura abuela: “Me echó. Bueno, nos reputeamos. Metete el depar en el orto. y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como ‘¿what?’”.

Efectivamente, Melody Luz dio a luz diez días después de esa conversación que recién en las últimas horas salió a la luz gracias a uno de los involucrados. A pesar de la situación, Mariana decidió igualmente expulsar a su hijo del departamento y entonces Alexander expresó su incredulidad.

“Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró Alex, dando por finalizada la situación e invitando a sus seguidores a expresarse.

