Alex Caniggia sorprendió con un impactante retoque estético: «Me lo tuve que sacar»

Alex Caniggia es un personaje que siempre supo mantenerse en el candelero mediático, no solo por su participación en programas de televisión y eventos de gran visibilidad, sino también por su habilidad para generar contenido que provoca reacciones en las redes sociales.

En este sentido, en las últimas horas compartió un video en sus redes sociales en el que mostró los resultados parciales luego de una intervención para eliminar todos los tatuajes de su rostro. Este tipo de arte corporal acompaña desde hace tiempo al mediático, aunque en la actualidad se arrepiente de alguno de ellos, como bien en claro lo deja expuesto en el video en el que, con su habitual sentido del humor, muestra el proceso de eliminación y aconseja a sus seguidores.

“Me estoy sacando los tatuajes de la cara… estoy ido. Mirá… éste ya no se ve… y éste… ido”, detalló mientas mostraba cada uno de los rincones de su cara y cómo estaba quedando en el presente. Y aprovechó para lanzar una advertencia para sus fans: “No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelot… como yo que me tatué y después me lo tuve que sacar. Aparte es de villero tatuarse la cara, no va, es de barat”.

Días atrás, había sorprendido al revelar un nuevo capítulo en la relación con su padre, Claudio Paul. Según destacó en ese entonces el influencer, comenzarán un emprendimiento juntos. “Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo el número uno, así que si sos jugador y necesitas un representante, nosotros te buscamos club. No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol”, señaló.

Estos cambios son parte de una serie de novedades en la vida del mediático, quien recientemente anunció que se someterá a un entrenamiento de fuerzas especiales en el interior del país. “¿Qué pasa, gente? Acá estamos con mis amigos. Voy a hacer un curso especial de fuerzas. No saben lo que se viene gente. Es una locura, gente”, expresó el joven mientras se encontraba reunido con los instructores del espacio. Según contó el hermano de Charlotte Caniggia, el entrenamiento se centra en defensa y rescate y tiene la finalidad de que los participantes se sometan a pruebas de fuerza y superación. El mismo estará a cargo del experto en seguridad elite, Javier Catoni.

Con sede en la provincia de La Pampa, el curso se da en el centro mundial de entrenamiento de perros de rescate. Ahí mismo, Alex Caniggia deberá pasar diferentes etapas que ponen a prueba su fuerza, determinación y concentración.

Además, en una reciente publicación en Twitter, Alex dio por tierra con un rumor que aseguraba que haría un aporte considerable para la campaña de Furia de Gran Hermano 2023. Los fans de la participante habían hecho circular la versión de que el polémico mediático le daría su apoyo financiero a la participante del reality que más da que hablar, pero todo terminó en un descargo lleno de insultos.

El hijo de Mariana Nannis se despachó en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter, para desmentir las especulaciones que circulaban. “El p… amo en Argentina solo disfruta en familia. Está de juerga… Ni en pedo mira Gran Hermano ni la TV argentina porque es una verg…”, se despachó, con su particular estilo. Un ataque que llega a 8 meses del levantamiento por bajo rating de Los desconocidos de siempre, el ciclo que animaba en El Trece, y de su paso por el GH VIP de España donde fue expulsado en noviembre del año pasado.