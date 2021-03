Amarilla: “Está claro que al gobierno le va muy bien y al sector privado mal y eso no les importa”

Compartir

“Desde hace un año vemos con mucha tristeza emprendimientos privados, pequeños negocios familiares, Pymes, que cierran sus puertas, que venden sus fondos de comercio, sus medios de transporte con el que ganaban unos pesos y se van a otras provincias a probar suerte”, describió el diputado provincial del FAF- Cambiemos, Juan Carlos Amarilla.

“Esto configura un cuadro verdaderamente angustiante, que hemos advertido reiteradamente al gobierno provincial al inicio de la cuarentena, momento en el cual solicitamos con mis pares medidas paliativas para el sector. Una ayuda oportuna hubiera evitado lo que está sucediendo ahora”, señaló.

Indicó en este sentido que “está muy claro que al Gobierno le va muy bien y al sector privado muy mal. Y no les importa”.

El Diputado al referirse al discurso del gobernador Gildo Insfrán en Cabo Primero Lugones indicó que “dejó en claro que los abogados, comerciantes y sectores privados en general, que reclaman por sus derechos no son independientes, lo cual es una enorme mentira obviamente”.

En este sentido, amplió su parecer afirmando que “sus afirmaciones son provocadoras y de una gravedad inusitada que no tiene parangón en la historia de Formosa. Aquí es verdad entonces aquello de que al enemigo ni justicia”.

“El que piensa distinto al gobierno es entonces una persona carente del derecho de reclamar por lo suyo y es una fotografía clara de su pensamiento totalitario”, lanzó.

Seguidamente, Amarilla expresó que “desde hace un año y por escrito hemos propuesto diferentes medidas para el sector privado tendiente a evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Hasta hoy no se ha visto una sola respuesta, un sólo esfuerzo económico provincial para atenuar los efectos devastadores de las absurdas medidas de restricciones a la libertad de trabajo impuesto por Gildo Insfrán y sus acólitos”.

“Si en un año no ha hecho nada para impedir este lamentable escenario, es porque claramente no les importa el sector privado, nos quiere a todos comiendo de las manos del estado”, aseveró y agregó que “quieren ampliar la clientela electoral para continuar con su modelo que empobrece a la gente en detrimento de funcionarios-empresarios cada vez más ricos”.

