Amarilla se refirió al discurso de Insfrán: «Un mensaje pobre, sin horizonte de futuro y desprovisto de toda autocrítica»

El presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR Juan Carlos Amarilla dijo sobre el discurso del gobernador Gildo Insfrán que “además de pobre, sin horizonte de futuro, estuvo desprovisto de toda autocrítica, lleno de slogans de campaña y como siempre culpando del magro resultado de su gestión al gobierno de Cambiemos que terminó en diciembre de 2019”.

Amarilla indicó que “no existieron mayores anuncios del gobernador para este año, salvo la ampliación de subsidios al consumo de energía eléctrica de los comercios que nosotros venimos reclamando hace mucho”. “La falta de ayuda al sector privado que genera empleo genuino ha sido una constante del gobierno de Gildo Insfrán”. “Veremos cómo lo implementa a este subsidio por lo pronto digo que el consumo de los comerciantes es muy superior a los dos mil Kw bimestrales del que habló Insfrán y en ese sentido habrá que ver la cobertura hasta qué grado de consumo se extiende”.

El legislador radical también indicó que el gobernador fue crítico al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que devolvió una parte de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires y acá hay cinismo porque esta misma Corte es la que devolvió el 15 % de la coparticipación a tres provincias argentinas que fueron a juicio contra la nación. Formosa es decir Gildo Insfrán (que nunca lo reclamó legalmente), se benefició con aquel fallo que el Gobierno de Mauricio Macri a quien tanto sigue criticando extendió a todas las provincias, incluida Formosa.

Superávit y Desendeudamiento

A modo de reflexión Amarilla afirmó que “el gobierno mostró un superávit de más de cinco mil millones de pesos y nuevamente utilizó un latiguillo habitual de un supuesto desendeudamiento cuando en realidad se debe decir que estos números positivos en el balance se logran con sueldos miserables a los empleados estatales, contratos laborales precarios (miles de monotributistas); una obra social (IASEP) que tiene cautivo a miles de empleados públicos sin cobertura médica; con la coparticipación a los municipios más pobre del país (10%). Cómo se explica que exista desendeudamiento si en este año está presupuestado para el pago de intereses 275 millones de pesos. Es sólo relato.

Obra pública

El Diputado remarcó además que, “el gobernador se vanagloria de la obra pública que en su mayor parte se construyen con fondos federales”. “Tanto en el anterior gobierno como en el actual se hicieron, y se hacen inversiones importantes, pero el gobernador no lo dice”. “Se auto adjudica obras que no se construyen con fondos provinciales”. “En relación a la obra pública, yo le diría al gobierno provincial que controlen la calidad de la obra que se ejecutan en el territorio”. “Es increíble el lamentable estado que presentan por ejemplo las rutas pavimentadas 3, 9,24, 28, 86 y 95”. “Acá debiera existir un plan de bacheo permanente en el territorio”. Habló de la pavimentación de la Ruta Provincial 23 pero nada dijo que por esta ruta ya se pagaron millones de pesos y se quedaron en la construcción del terraplén. Y el dinero pagado?

Deseo concluir, dijo Amarilla, respondiendo al gobernador sobre la supuesta paralización de obras públicas por parte del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri que las pocas suspensiones de obras se debieron en gran parte a auditarías sobre los precios que se estaban pagando como así también los constantes pedidos de actualizaciones de precios por inflación y un ejemplo de ello fueron algunos planes de viviendas familiares que estaban en ejecución”. No hubo persecución. Fue un gobierno auténticamente federal y democrático.

Acueducto Formosa-

Ingeniero Juárez

“Así también cabe expresar sobre el proyecto de construcción del acueducto de Formosa a Ingeniero Juárez, que la propusimos nosotros desde el radicalismo (Diputado Miguel Ventimiglia) y duramente rechazado por el gobierno de Gildo Insfrán diciendo que era una obra contra natura y hoy se apropian de dicho proyecto y construyen el relato de que la suspendió Macri. Ya llevan 3 años gobernando el país y es hora de que se hagan cargo y dejen de culpar a los demás. Están en el poder constrúyanlo”. Concluyó.