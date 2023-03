«Una grosería institucional sin antecedentes»: la dura carta de Gerardo Morales contra Alberto Fernández

El gobernador de Jujuy le apuntó al Presidente por sus críticas a la Corte Suprema durante el discurso en el Congreso.

Por medio de una durísima carta que hizo pública este miércoles, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó al presidente Alberto Fernández después del discurso en la apertura de sesiones legislativas en el que fustigó fuertemente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

«Usted, Señor Presidente, no respeta la República», fue el cierre contundente del texto que firmó Morales, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical y aspira a ser candidato a presidente por ese espacio político.

En la misiva, Morales sostiene: «Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de la Unión Cívica Radical para expresarle la tristeza, estupor e indignación que me ha generado el contenido de su discurso en lo referente al Poder Judicial».

Luego añade: «En el marco de la conmemoración de los cuarenta años de democracia, sus afrentas a los integrantes de la Corte Suprema, especialmente invitados para un evento que tiene carácter constitucional, es una grosería institucional sin antecedentes».

Y reflexiona: «Nos hace pensar a todos los argentinos que se trató de un convite para el escarnio público. Esto es inaceptable».

Morales, además, profundiza: «Con sus críticas, no solo se contentó con una especie de escrache legislativo, Ud. busca influir en un proceso judicial en trámite, presionar a los jueces que deben determinar la responsabilidad penal de la vicepresidenta y, con eso, indebidamente busca garantizar su impunidad».

Y también fue tajante al recordarle al Presidente que «Ud. habló de la República, le exijo que respete sus principios. Recuerde que la independencia del Poder Judicial es una garantía institucional para asegurar la igualdad ante la ley. Esa independencia garantiza que todos, inclusive los poderosos, respondan por sus crímenes». Y cierra: «Hoy ha quedado en claro que, Ud. Señor Presidente, no respeta la República».

Relacionado