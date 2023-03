La cantante de La Cobra lanzó una indirecta a la hija del Diez a través de las redes sociales

Jimena Barón hizo de su éxito La Cobra una catarsis de su relación con Daniel Osvaldo, el papá de su hijo Morrison. Y luego de sanar las heridas volvió a creer en el amor. Su última experiencia no había resultado como esperaba: fue en 2020, durante plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, cuando decidió darle una nueva oportunidad a su relación con Osvaldo, con quien tuvo una relación de ocho años, entre idas y vueltas y de la que surgió Momo, quien está a punto de cumplir 9 años. Dos meses fueron suficientes para que ambos notaran que no funcionaba y que era mejor su relación solo como padres.

Luego de haber vuelto a sanar, con una desconexión en sus redes sociales, viajes introspectivos, mucha terapia -según ella misma contó- y algunas canciones sobre lo que vivió en ese tiempo, la cantante volvió a creer en el amor gracias a Matías Palleiro. Blanquearon públicamente en julio 2021, pero su relación nació antes, aunque por ese entonces la actriz quería resguardar aquel vínculo y decidió no exponerlo, ni por su nombre ni en fotos.

Y recién luego de un tiempo se animó a mostrarse feliz en sus redes sociales, o a hablar de él en entrevistas. Incluso, en el último tiempo deslizó la posibilidad de volver a ser mamá, y formar una familia con él, que no tiene hijos y quien expresó sus ganas de ser padre. Así, pasó de ser Mr. Habano -como lo apodó Marcelo Tinelli cuando la artista, que era jurado en su programa, mostró la primeras fotos de su novio- a Matías, el hombre con quien hoy Jimena elige compartir su vida.

La publicación con el álbum de fotos que compartió durante sus vacaciones con su hijo y su novio obtuvo casi medio millón de “me gusta”, y entre los miles de comentarios que recibió se destacó el de Matías Palleiro. “Choreando ando”, escribió junto a una llama de fuego el empresario que también publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram y, al igual que ella, haciendo mención al hotel en que disfrutan de sus días de vacaciones.

Lejos parecía haber quedado el mal trago que vivió cuando se enteró que su examiga Gianinna Maradona había empezado una relación sentimental con el padre de su hijo. Por esos momentos, hasta le dedicó una canción que lanzo a fines de octubre pasado, La araña.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, dice un fragmento contundente de la canción. Al respecto, la artista comentó en LAM, el ciclo de América: “El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (De Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado”, rememoró y utilizó una figura para graficar su estado. “¿Viste cuándo no te entra más información? No tenía capacidad de comprender más nada”, aseguró en aquel momento,

En la tarde del martes, la cantante y actriz dejó un sutil pero filoso comentario que tiene varias connotaciones, entre ellas, una irónica advertencia que podría ir contra Gianinna Maradona, después de haberle dedicado parte de La araña.

“Yo pedí agarrar la serpiente de La Cobra porque me encantan. Y agarré una tarántula (spoileando videoclip ok) porque tampoco me dan miedo las arañas (las conozco demasiado tal vez). Miedo ténganme a mí y a SADAIC si me traicionan”, aseguró en un posteo donde se la ve sujetando a una serpiente venenosa.

