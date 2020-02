Ángel de Brito y un pícaro comentario tras la catarata de mensajes de Pampita enojada

Compartir

Ángel de Brito y Pampita mantienen una relación de amor/odio. En las últimas semanas, el vínculo entre los compañeros de jurado en ShowMatch no atraviesa el mejor de los momentos. Y, en medio de una entrevista con Puli Demaría, la amiga íntima de la modelo, el conductor de LAM aprovechó para lanzar un pícaro comentario.

“Pampita también está enojada, dijo que las angelitas son insoportables”, comenzó, haciendo referencia a la furia de la modelo tas la versión de que habría tenido una pelea a los gritos con Roberto García Moritán en las calles de Punta del Este. “Si, Pampita me escribió un decálogo… Me sentí Vicuña…”, acotó picante De Brito, al pasar.

Días atrás, Pampita le envió mensajes al periodista durante cuarenta minutos. “Me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa, no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica (por Mariana Brey) sale a inventar semejante pavada y todos lo dan cierto”, le escribió.

“Ustedes ensucian todo. Detesto la mentira. Sé muy bien cómo tus panelistas mienten para aparecer al día siguiente en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama sin tener en cuenta el daño que hacen. Bastante daño me hicieron en tu programa en el pasado”, arremetió Pampita, enfurecida.