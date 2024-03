Angie Velasco anunció su separación de Bri Domínguez y las redes estallaron

Angie Velasco es actualmente una de las influencers más seguidas del país. Tiene más de cinco millones de seguidores en YouTube y supera ampliamente el millón de followers en el resto de las redes sociales como Instagram o TikTok.

Contando vivencias personales, anécdotas divertidas y trabajando con varias marcas nacionales e internacionales, la joven de 25 años es furor y genera tendencias siempre que opina de algo. En las últimas horas, confirmó una noticia no muy grata para ella a nivel personal que fue la separación de su novia Bri Domínguez, también streamer y creadora de contenido, luego de más de cuatro años de relación.

Ambas son reconocidas por sus blogs en Youtube y por haber pertenecido al Cake House un grupo de cuatro chicas amigas (ellas dos y otra pareja, la de Marti Benza y Luli González) con quienes hacían vivos realmente divertidos alcanzando números elevados de visualizaciones.

Pero en las últimas horas, las protagonistas de esta historia utilizaron sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores ya que ellos fueron parte del vínculo. “Con Bri les queríamos contar que ya hace un tiempo no estamos más juntas. Fue una decisión mutua y las dos nos seguimos queriendo un montón y acompañándonos en todo” , escribió Angie a través de X antes Twitter y también lo subió a su Instagram.

Por su parte, Brisa también se expresó y le dijo a sus followers: “No paso nada en particular y nos seguimos amando un montón, ella va a ser parte de mi vida siempre. Lo contamos porque estuvimos desde el principio de la relación y merecen saberlo, entre nosotras está todo bien y siempre va a estarlo” .

Enseguida, el nombre Angie trepó a lo más alto de las tendencias en Argentina y allí permaneció durante horas, gracias al impacto que causó entre sus seguidores. “Nadie entiende el sufrimiento por el que esta pasando una chica que vivió toda la historia de Angie y Brisa con la noticia de que no están más juntas“; “no puedo creer que Angie y Brisa cortaron”; “entré a twitter para reírme un rato porque estaba mal y lo primero que veo es que cortaron Angie y Brisa, dejá nomás”, fueron algunos de las reacciones en X.

El sentimiento generalizado era de tristeza y decepción, aunque algunos eligieron creer que todo sea una pesadilla. O una broma. ”Esto seguro es un tipo de experimento social para un vídeo de Angie, no tengo pruebas pero tampoco dudas”. Todo en forma de meme, claro. Como un guiño para su referente en este momento de tristeza.

Quién es Angie Velasco,

la youtuber del momento

Angina –como la apodaron cariñosamente en su fandom- es un suceso en redes: a esa contundente cifra de YouTube (en esa plataforma comenzó su popularidad), hay que sumarle unos 3,8 millones de TikTok y otros dos millones de Instagram.

Esta creadora de videos, como se definió en diálogo con Infobae, es una de las más originales al momento de generar contenido, con una inventiva única. Y siempre con autogestión, como sucede desde un principio: todo depende de ella, y de nadie más. En diálogo con este medio habló de su pasado, describió su presente y soñó con su futuro.