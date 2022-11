Aníbal Gómez recibió al Director Nacional de abordaje integral de enfermedades no transmisibles

Compartir

Junto a su equipo técnico el funcionario visitó la provincia para delinear acciones conjuntas destinadas, principalmente, a la prevención de esas enfermedades.

El jueves por la mañana, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, recibió en su despacho al Director Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, del Ministerio de Salud de la Nación, doctor Nicolas Iván Haeberer, quien acompañado de su equipo técnico visitó la provincia los días 9 y 10 de noviembre.

Entre los temas de agenda, ambas esferas, provincial y nacional, trataron en conjunto, el fortalecimiento de los programas locales vinculados al abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, la planificación e implementación de estrategias orientadas a la búsqueda activa y al abordaje territorial de esas enfermedades, formalización de las redes de referencia y contra referencia de los pacientes, fortalecimiento de los registros de pacientes, implementación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Entornos Saludables (ENES), implementación de la Ley de Alimentación Saludable y Ley de Sodio. Además, fueron propuestas una serie de capacitaciones para los equipos de salud.

En ese marco, el titular de la cartera sanitaria provincial, reiteró una vez más que “todos sabemos que la salud depende de una buena alimentación y de la actividad física, fundamentalmente”, remarcando que esos hábitos, deben ser instalados y puestos en práctica “desde edades tempranas para que sean lo más efectivos posible y para que acompañen por el resto de la vida”.

Mencionó sobre ello que, Formosa cuenta con la planta NUTRIFOR, donde se elaboran alimentos saludables que se ajustan a la ley de etiquetado frontal. “Pero aparte, estamos trabajando con el ministerio de Educación para ofrecer un menú saludable en los comedores escolares, que por supuesto, sea adecuado a la temporalidad de nuestros productos”.

En relación a lo anterior, agregó que el gobernador Gildo Insfrán tiene un claro objetivo en el que hace hincapié permanentemente y es el tema nutricional “al que le da una entidad muy fuerte, porque transformar la alimentación de la población a una alimentación diaria saludable, es lo que a lo largo de los años de una persona, se traduce en menos enfermedades y en una mejor calidad de vida”.

Trabajo conjunto

Por su parte, el funcionario de Nación, agradeció al ministro Gómez, subsecretarios y jefes de programas de la cartera sanitaria provincial “por el recibimiento, por la interacción que se viene dando entre la provincia y la nación, la predisposición para el trabajo y el acompañamiento”.

Comentó que la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, tiene a su cargo 13 programas “pero le estamos dando una lógica integralidad a todo lo que hacemos, entendiendo que las enfermedades crónicas, los factores de riesgo, la prevención y la promoción van de la mano”.

Seguidamente, ahondó que “entornos saludables, es una estrategia dentro de las estrategias”, definiéndose como una política que promueven y desde la cual, se abarcan puntos fundamentales como alimentación saludable, actividad física, consumo de tabaco y de alcohol”, entre otros que están bajo una planificación acompañada por una serie de leyes.

“Por ese motivo”, dijo “promovemos y queremos avanzar con la firma del convenio de entornos saludables en las escuelas, porque nos parece muy importante y sabemos que en la provincia están interesados en lo mismo”.

Aseguró que, según el relevamiento realizado por su área “Hemos visto que en Formosa hay mucho trabajo ya realizado”. Y se refirió puntualmente a la ley de promoción de la alimentación saludable, teniendo en cuenta que “hay muchas cosas que se vienen haciendo en esta provincia, que para nosotros es un ejemplo para replicarlo en las demás provincias”.

En tanto, se explayó en cuanto a lo que se viene haciendo para “la reformulación de los productos para los servicios de alimentación escolar”, valorándose como “un modelo a seguir”. Sostuvo sobre eso, que muchas veces “las empresas nos plantean que no se puede reformular, que no es posible, que a los niños no le gustan esos tipos de productos, si no tiene azúcar no vale nada, y la verdad que ustedes ya lo hicieron y nosotros lo celebramos”, resaltó.

Más adelante, puso de relieve el trabajo que se viene articulando en la provincia entre las esferas de salud y educación. En ese sentido, destacó como “un gran avance” a las mesas de trabajo que se vienen llevando adelante “donde pueden sentarse a pautar objetivos en común”.

Diferenció que en otras provincias visitadas anteriormente “las relaciones entre los ministerios de Salud y Educación son muy distintas” y señaló que si bien, a veces es difícil trabajar en conjunto “en Formosa ocurre todo lo contrario y estamos realmente muy contentos de que así sea y de que todo ese trabajo siga avanzando”.

Sobre el final, aseguró que desde la dirección a su cargo “teníamos muchas ganas de venir a esta provincia para ver lo que están haciendo y más que nada, para ver si podemos seguir trabajando articuladamente. Proponerles las líneas de acción que nosotros tenemos y ver cómo las pueden adecuar a su provincia”.

Y explicó que la iniciativa del trabajo articulado está “fuertemente centrado en la prevención” y no solo en la atención específica de los pacientes, ya que está demostrado, que fomentar hábitos saludables y crear entornos saludables “mejora la calidad de vida de las personas”.

