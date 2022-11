El Pájaro Gómez de Vilma Palma e Vampiros: «Me gusta escuchar a Cristian Castro y mis compañeros me gastan»

Compartir

En una entrevista con Teleshow, el cantante rosario habla del éxito de la banda que sigue vigente desde hace más de 32 años en todo el mundo. El próximo 7 de diciembre despedirán el 2022 con un show en el teatro Ópera.

Desde hace más de tres décadas, Vilma Palma e Vampiros hace vibrar a cientos de personas con sus clásicos temas, como “Auto Rojo”, “Bye Bye”, “La Pachanga”, “Mojada” y “Te Quiero Tanto”. Con el paso de los años, la popular banda rosarina ha logrado mantenerse vigente con su música no solo en la Argentina, sino en el mundo entero.

En una entrevista con Teleshow, Mario Gómez, más conocido como El Pájaro, asegura que son un grupo afortunado por tener trabajo siempre desde que arrancaron en la década del 90. Además, asegura que están teniendo un 2022 intenso al realizar giras por Colombia, Ecuador, los Estados Unidos y España. Como broche de oro para despedir el año, se presentarán en un único show el miércoles 7 de diciembre en el mítico Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA).

—¿Cómo se preparan para cerrar el año con un recital en Buenos Aires?

—Vamos a tocar todos los hits. También grabamos dos temas nuevos que están por salir. Probablemente los presentemos, pero vamos a tocar todos los clásicos porque es lo que la gente quiere escuchar.

—¿Te cansa cantar siempre los mismos temas?

—No, para nosotros es una bendición. Nosotros no paramos de laburar en todo el mundo. Salvo con la pandemia que nos jodió a todas las bandas, nosotros siempre laburamos. Son pocas las bandas que trascienden en todos lados, entre ellas Vilma Palma. Estuvimos en los Estados Unidos, Perú, Colombia, en países de Centroamérica y Europa. Este es un año movido, un poco demasiado para mi gusto.

—Festejaron 32 años de carrera y siguen vigentes tocando por todo el mundo con mucho éxito

—Si vieras la cara de la gente en los shows cantando los temas, es impresionante. Siempre digo que es una bendición. No somos ni los mejores ni los peores, pero Vilma Palma es como una gotita que siempre cae. No me gusta cumplir años, odio cumplir años, vamos por los 32 años, pero no quiero terminar como Los Chalchaleros después de 100 años. Yo soy la antítesis del rock, no tengo pinta de rockero, ni nada. Fijate lo que pasó con los Guns N’ Roses: hicieron un show en River, lo reventaron, Axel Rose no tiene la voz de antes, pero no para de correr en todo el show. No me comparo, nosotros somos una hormiguita al lado de ellos. La realidad es que nosotros siempre laburamos y el que nos vio, nos vio y el que no, se jorobó. Pero la mayoría nos va a ver y está buenísimo.

—¿Te sigue sorprendiendo que Vilma Palma tenga tantos fans fuera de la Argentina?

—Acá también tenemos muchos seguidores. No hay una explicación. Es bastante homogénea la gente que nos sigue: personas de 40 y 50 años, pero también chicos de 20 y 30 que también nos escuchan. Eso está buenísimo porque estas generaciones nos conocieron a través de las plataformas como Youtube y Spotity.

—¿Te gustaría hacer alguna colaboración con un colega? Está muy de moda que los artistas se junten y graben un tema

—Te soy sincero, no es algo que me desvele. Cuando vino Karol G me invitó a tocar con ella en el Movistar Arena. Me sorprendió la movida, hizo tres sold out. No es la música que yo consumo, pero lo tomé como una enseñanza de haber cantado con la banda. Fue una experiencia loca y ella es divina, cantó conmigo “Auto rojo” y después canté solo “La Pachanga”. Había chicas de 15 años que coreaban nuestras canciones. Yo he cantado con mucha gente y la verdad es que no me desvela hacer una colaboración, si se da bien y sino también.

—¿Qué música te gusta escuchar?

—Yo soy setentista, ochentoso. Ahora hay pibes y pibas que cantan y está buenísimo. Karol G escribe muy bien, Nicky Nicole es una monstrua, pero no es la música que consumo. De ahora me gusta Coldplay, de Duki me gustan las letras. Pero escucho mucho de la época vieja: George Michael, Elton John, Genesis y Los Beatles me marcaron totalmente. A mí me gusta el pop, el rock, Deep Purple… Te voy a hacer reír, mis compañeros me gastan, pero me encanta escuchar a Cristian Castro, tiene una voz de la putísima madre. A veces lo escucho antes de salir a cantar, me gusta escuchar “Por amarte así”. Muchas de los artistas de ahora cantan igual y no podés distinguir quién es, pero son fenómenos que hay que darle la derecha ahora porque les gusta mucho a los chicos. No podés ir contra ellos. Hoy cualquier persona o banda puede subir un tema en Youtube y es un bombardeo constante. Por un lado está bueno, pero nosotros venimos del vinilo, de sacar un tema con un difusor, del cassette y del CD.

—¿Ahora cómo ves a la Argentina? Siempre estás viajando por el mundo y quizás tenés una mirada más macro.

—No voy a hablar de eso, no me gusta. Argentina es un país hermoso. Hasta que no nos pongamos de acuerdo entre nosotros, no vamos a ir a ningún lado. Basta de disputas, nos tenemos que unir. A mí me duele la Argentina porque es un país hermoso. Yo vivo en Rosario y cuando crecí era otra ciudad y me duele. Viví afuera, en los Estados Unidos, pero me voy a morir acá. Creo que es una cuestión de tiempo, hay mucha mala onda. La única manera de salir adelante es si nos juntamos todos. Sino vamos a seguir así, peleándonos y no llegaremos a ningún lado.

—Este año tuvieron mucho trabajo, ¿te vas a tomar vacaciones?

—Me voy a tomar enero entero, ya les dije que no hay Pájaro, porque ya soy palomo (risas)… Tengo una dicotomía muy grande, porque en general vivo viajando, entonces en mis vacaciones no sé si me voy a algún lado. Me gusta mucho Punta del Este, que esta carísimo. A lo mejor me voy a Miami, pero no sé todavía. Lo que más aprecio es estar en mi casa en Rosario, vivo al lado del Monumento, tengo al río al frente, no hay nada mejor que estar en casa. El único problema de esta ciudad hermosa es que en enero hace mucho calor. Entonces unos 10 o 15 días me tengo que ir. Yo necesito ir el mar y hace dos años que no voy, entonces es casi seguro que me voy a Uruguay. Vamos a ver cómo viene la mano.

—En algún momento tenés que parar de trabajar para descansar.

—A mí me cuesta, pero es fundamental descansar, estar en mi casa, dormir bien. Si tengo ganas salgo, sino me gusta tomar un vino, ver una película y quedarme en casa. Yo amo mi trabajo, vine al mundo para esto, pero las giras cansan. En los Estados Unidos, en quince días hicimos ocho shows, viajando por Nueva York, Atlanta, Chicago, New Jersey, Miami. No paramos y todo te estresa. Entonces cuando llego acá y estoy en mi casa, no quiero salir a ningún lado.

—¿Te queda algún sueño por cumplir?

—A mí me fascina Europa, me gustaría quedarme a tocar unos meses. Cuando tocamos en Milán, en Italia, a mí me voló la cabeza. En noviembre tocamos en varias ciudades de España. Queríamos ir a Australia, pero somos una banda de 18 personas viajando y a veces no es rentable. Nos piden de todos lados, desde Grecia hasta Israel. Siempre creo que van a venir más cosas buenas.

