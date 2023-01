Animales de productores ganaderos del oeste mueren por la falta de agua

La drástica realidad que atraviesan los pequeños productores del oeste provincial se profundiza por la sequía y algunos de sus efectos son la desnutrición y mortandad de animales. «El animal que está acostumbrado a la pastura se muere de hambre», lamentó Jerónimo Jaime, productor ganadero de Pozo del Tigre al Grupo de Medios TVO.

«Hace tres años que no llueve bien, o sea como tiene que ser. Por suerte en mi caso tengo agua todavía porque estoy en la zona del Bañado y tenemos perforaciones como todo el mundo, pero por acá se sufre», agregó Jaime.

La única herramienta con la que cuentan los productores de la zona, según señaló el hombre, es la perforación para la extracción de agua subterránea que en algunos casos no sirve para el consumo por la alta concentración de salinidad.

«Tenemos la suerte de estar así porque hay agua cerca, se perfora a 3 o 4 metros y ya se consigue agua pero acá en la zona de Pozo del Tigre está sufriendo mucho el productor porque no hay agua. Acá en la zona si llegas a conseguir agua de abajo es salada, es intomable, realmente esto es una crisis», indicó.

Aun así, contando con la ayuda de las aguas subterráneas para mitigar la sequía, la cantidad y calidad no son las necesarias para mantener la alimentación e hidratación de los animales que terminan muriendo por desnutrición y sed.

«Se nos mueren animales porque hace tres años que no llueve bien y no hay pasto. El animal que está acostumbrado a la pastura se muere de hambre, de flaco y encima de sed porque no toma agua. A nosotros se nos mueren animales y a todo el mundo le pasa lo mismo», manifestó Jaime.

Pero la sequía no solo afecta al sector ganadero, también afecta la producción de agua potable en la localidad ya que pese a contar con una planta de tratamiento, su reservorio tiene una capacidad limitada. Ante esto, muchas familias optan por comprar agua mineral para el consumo y dejar la potable para otros usos.

En este sentido, Jaime señaló que «no hay nada de agua, se junta cada dos días o día por medio, el que tiene bomba junta y el que no tiene no. Acá hay una planta que abastece al pueblo pero no da alcanza porque no hay agua y es muy chico el reservorio que tiene. El agua que usa la mayoría de la gente es para higienizarse, después para el consumo se compra agua mineral».

La dramática situación que se vive actualmente a consecuencia de la sequía y ausencia de lluvias en la región, trae enormes pérdidas económicas para las familias que dependen de la producción en los campos quienes observan, incluso en la mayoría de los casos, cómo los animales no logran sobrevivir.

«Está jodida la situación. En este momento la solución para el productor es solamente la perforación y la esperanza de lluvia, otra solución no tenemos. Incluso forraje no hay y si vas a tener que forrajear a los animales todo el tiempo, es preferible venderlos. Muchos productores se deshicieron de animales, vendieron mal pero vendieron», completó Jaime.

