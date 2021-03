Ante aumento de casos, Buenos Aires suspende actividades de 2 a 6, y limita reuniones

Compartir

Ante el aumento “casi explosivo” de casos en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense anunció la puesta en marcha de una serie de medidas a partir de mañana, entre ellas la suspensión de actividades recreativas y comerciales entre las 2 y las 6 de la mañana en 110 distritos que se encuentran en fase 4, y la limitación a un máximo de 10 personas para reuniones familiares y sociales.

Así lo anunció el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno provincial, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan.

En ese marco, Bianco precisó que desde hoy se limitarán hasta 10 personas las reuniones familiares, sociales y recreativas dado que en ese tipo de encuentros es donde “se relajan los cuidados” para evitar contagios.

Tal como la provincia había hecho en el mes de enero, ante el incremento de casos, Bianco anunció que nuevamente -ante lo que definió como la llegada segunda ola de coronavirus- se publicará mañana una resolución que “suspende actividades recreativas, comerciales, artísticas, deportivas, culturales y sociales entre 2 y 6 de la mañana, como fue a comienzo de la temporada estival”.

Quedarán exentas de esa restricción las actividades esenciales, así como las de carácter productivo, agropecuario y manufacturero.

Según destacó Bianco, la provincia trabaja con los 135 intendentes bonaerenses “para reforzar controles y que los comercios y bares no estén abiertos” en los horarios prohibidos.

Además, advirtió que, de continuar el aumento de casos, la provincia deberá restablecer la fase 3 con restricciones a la circulación adicionales a las anunciadas ayer, y subrayó que esas eventuales restricciones que se estudian- que no se adoptarán en lo inmediato- “son las que se llevan en espacios cerrados con aglomeración de personas”.

Así, el jefe de Gabinete indicó que se analizará “no sólo el impacto sanitario, sino el económico” porque “hay prioridades”, y remarcó que “la vida y la salud siempre están por encima de cualquier otra consideración”.

“Empezó la segunda ola. Tenemos que seguir privilegiando la salud de los bonaerenses. Estamos recibiendo muchas vacunas y estamos cerca de llegar a ese primer hito de vacunar a 2.5 millones de personas más expuestas al virus de mayor riesgo”, dijo.

Luego destacó que el “altísimo nivel de reservas por Semana Santa”, por los feriados del próximo fin de semana, “alegra pero preocupa muchísimo” al Gobierno ya que “la mayor circulación de personas lleva el virus de un lugar a otro” y apeló a la “responsabilidad individual y colectiva para reforzar los cuidados” ya que “se debe evitar una mayor cantidad de contagios”.

En ese sentido, pidió a los turistas reforzar el uso del barbijo, mantener distanciamiento social, asistir a espacios al aire libre o con ventilación cruzada, cumplir los diferentes protocolos, y mantenerse en la burbuja familiar, de amigos o de pareja.

“Estamos absolutamente ocupados en esta situación no sólo con recomendaciones o medidas puntuales sino fundamentalmente avanzando a todo vapor con el plan de vacunas más grande de la historia de la provincia”, señaló Bianco y pidió “ayuda, colaboración y responsabilidad colectiva”.

“Con gran solidaridad y esfuerzo de todos, el año pasado evitamos el colapso sanitario, miles de enfermedad y muerte. Tenemos que repetir esa épica de cuidarnos entre todos”, concluyó.

