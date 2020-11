Ante el paro de Crucero del Sur, la Comuna los intimó a que presten el servicio de emergencia

Compartir

El subsecretario de Transporte y Emergencia de la comuna capitalina, Dr. José Olmedo, precisó que desde el Municipio se intimó a la empresa Crucero del Sur a prestar el servicio de emergencia a raíz del paro total de colectivos en la ciudad, establecido por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Cabe señalar que la UTA definió el martes por la noche un paro por tiempo indeterminado en reclamo de dos bonos de 4 mil pesos que la empresa adeuda a los trabajadores desde diciembre del 2019.

“Venimos trabajando desde muy temprano para intentar destrabar esta situación. En ese sentido se estuvieron realizando las constataciones sobre el incumplimiento de la prestación del servicio y se intimó a la empresa Crucero del Sur a prestar el servicio de emergencia. Como no hubo respuestas, enviamos las actuaciones correspondientes a la Procuración General del Municipio, a fin de tramitar las debidas medidas judiciales para que se restablezca el servicio”, manifestó el funcionario.

Con respecto a los motivos del paro de colectivos, explicó: “lo que manifestaron desde el gremio que nuclea a los choferes es que se les debía abonar en la jornada del martes 3 el bono adicional pactado en la paritaria, cosa que no ocurrió. Desde la empresa aducen que no se pudo materializar el pago debido a un problema técnico en el banco que no les permitió realizar las transferencias correspondientes a las cajas de ahorro de los trabajadores”.

Por último, Olmedo subrayó: “Como Municipio tenemos el deber de garantizar el servicio a los vecinos y vecinas de la ciudad y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo. Nosotros acompañamos y entendemos el reclamo de los trabajadores, pero no compartimos esta modalidad de reclamo porque perjudica a miles de usuarios”.

Diego Mendoza

De la misma forma Diego Mendoza, secretario general de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la medida de fuerza realizada y señaló que estaban a la espera de noticias de que finalmente depositaron los sueldos para levantar el reclamo.

“Para que entiendan la magnitud y tolerancia del empleado del transporte, esta deuda que venimos reclamando desde diciembre del 2019 es una diferencia de sueldo de diciembre más aguinaldo a pagar en enero del 2020, nosotros siempre dijimos que lo único que no se negocia es el sueldo del trabajador, después horas extras nos podemos sentar, charlar y cobrar después. Somos dialoguistas, hablamos con todos los que tenemos que hablar, venimos desde enero con esto, pasó febrero, después marzo donde comenzó la pandemia y entendimos la situación, volvimos a esperar hasta ahora que es noviembre y siguen sin abonar, la deuda está a punto de cumplir un año”, lamentó.

Hasta el cierre de esta edición continuaba la medida de fuerza y advirtieron que la misma se mantendrá en el tiempo mientras no tengan respuestas efectivas de los pagos adeudados.

