Ante especulaciones en los precios, piden a los consumidores que se compre solo lo necesario

Tras las PASO desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa solicitaron a la Secretaría de Comercio de Nación que intimen a las empresas productoras y proveedoras de productos de la Canasta Básica y no trasladar a precios, costos irreales que terminan pagando los consumidores en las góndolas.

A los consumidores, se les sugiere realizar compras indispensables de alimentos en estos días, frente a las fuertes especulaciones en toda la cadena de comercialización, para así evitar abusos y defender los ingresos familiares.

Conforme un informe realizado por la Dirección de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno de la Secretaría de Comercio de Nación, «se demostró que las 36 empresas de consumo masivo que representan el 72% del consumo nacional (alimentos y bebidas, cuidado personal y limpieza del hogar), tuvieron variaciones de entre el 0,1% y el 4,3% en su estructura de costos».

Asimismo, que el 7,5% adicional que deben abonar en la importación de los insumos no exceptuados no tiene un impacto relevante en la estructura de costos de las mismas, por lo que se concluye que el traslado a precios de dicha medida no debería ser significativo.

Márgenes

Además, se ha determinado que, en los últimos años, la suba de los Márgenes Empresariales Brutos, ha sido muy marcada, pasando en el total del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, de valores del 25% en 2017 a más del 46% en los meses de abril a junio 2023.

Mayoría

Todo esto en el contexto, de que la inmensa mayoría de las empresas tienen acceso al dólar oficial (MUCL) para el pago de importaciones, no obstante, a ello, continúan encontrando espacios para subir precios más allá de sus verdaderos costos y márgenes normales de utilidad.