Alta inflación: ATE formalizó un pedido de aumento salarial del 40%

Compartir

Linkedin Print

Teniendo en cuenta la creciente inflación, desde la Asociación Trabajadores del Estado – ATE- presentaron ayer a la tarde una nota dirigida al gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán solicitando un aumento salarial del 40% para todos los empleados estatales; también consideraron una «cláusula gatillo» que permita actualizaciones en caso de que la inflación supere el 90% para fin de año.

Néstor Vázquez, secretario general de ATE Formosa y de la CTA Autónoma, confirmó ante el Grupo de Medios TVO que «para no perder con la inflación necesitamos una recomposición salarial de un 40%»; agregó que en la nota presentada en Casa de Gobierno también hay una «cláusula gatillo» que se ejecutaría en caso de que la inflación a fin de año supere el 90%; además insisten en la actualización de las asignaciones familiares y que los Municipios adhieran a cualquier aumento que se dé desde el Ejecutivo provincial.

«Ayer -martes- nos reunimos la mesa de conducción de ATE y decidimos que vamos a realizar el pedido al Señor Gobernador, porque es de público conocimiento el tema de la inflación. Nosotros creemos que Insfrán nos dio un 50% de aumento para el año lo cual quedó totalmente desactualizado porque la inflación es galopante, estamos prácticamente perdiendo», indicó.

Seguidamente, Vázquez expuso que «hasta este momento nosotros tenemos un 40% de aumento, vamos a tener un 50% cuando cobremos, lleguemos a fin de mes y que nos paguen el 10% restante».

Agregó entonces que «la inflación está prácticamente en el 50%, con una proyección de llegar a fin de año del 90%. Lo que creemos es que de acuerdo a los números del INDEC es lo menos que podemos pedir, siendo extremadamente moderados para no perder con la inflación».

En cuanto a la «cláusula gatillo» dijo el gremialista que «es en caso de que la inflación supere el 90%, ojalá Dios quiera que eso no ocurra y que puedan controlarla, pero lo cierto es que eso hasta ahora no ocurre y estamos perdiendo terriblemente el poder adquisitivo y por eso no nos queda de otra que pedir aumento salarial».

Al hacer referencia a la difícil situación económica indicó: «cuando en marzo el Gobernador anunció aumento del 50% obviamente que estábamos todos contentos y pensábamos que llegábamos bien a fin de año, pero resulta que hoy nos quedamos cortos ya que la inflación le pasó a lo que estamos cobrando».

«Si bien es cierto que el gobierno nacional es quien debe hacer los máximos esfuerzos en controlar los precios y la inflación, es una política nacional que nos castiga a todas las provincias, entonces nosotros tenemos que decir estas verdades», culminó.

Compartir

Linkedin Print