Ante ola de inseguridad en la manzana 62 de Lote 111, piden iluminación y la apertura de una calle

Pobladores del barrio Lote 111 que viven en la manzana 62, en diálogo con el Grupo de Medios TVO solicitaron respuestas ante la ola de inseguridad que padece el sector que se encuentra «vulnerable» debido a la falta de alumbrado público y que no cuentan con una calle por lo que exigen iluminación y la apertura de una arteria para que la Policía pueda realizar patrullajes por el sector.

«Estamos en la manzana 62, la manzana del olvido le decimos porque estamos viviendo una ola de robo e inseguridad, muchos vecinos tenemos pedidos desde el 2016 cuando yo vine a vivir por el tema de la iluminación y que abran una calle, estamos sin luz en el medio del monte y acá a político que entra se le pide esa ayuda y nunca nos dieron una respuesta. Hace 3 noches atrás entraron a robar en dos casas en nuestra manzana siendo que los chicos mismos están todos desprotegidos en este sector», expresó Claudia, una pobladora de la zona.

«Nosotros lo que pedimos es que abran una calle porque en frente de mi casa hay un monte, no tenemos una calle para que puedan entrar los autos ni la Policía ni nadie, eso es lo que nos explicaron hace días cuando salieron a juntar firmas los policías mismos y tomaron en cuenta que no tenemos una calle para que ellos puedan cruzar con los móviles para tener un poquito más de seguridad y no tenemos iluminación tampoco, es un lugar perfecto para que roben», indicó.

Al ser consultada sobre si los delincuentes son del barrio o llegan de otra zona, explicó que «la mayoría son de acá peor también vienen de otro lado porque estamos frente a un monte que tiene un montón de pasillos y acá vienen roban, corren por el monte y se esconden, terminan saliendo por los pasillos a otros barrios que están en frente, es fácil para ellos y robar y esconderse».

«No tenemos alumbrado público, estamos la oscuridad al frente del monte cosa que desde el 2016 que tengo un pedido de iluminación y que abran una calle pero nunca nos dieron una respuesta, con eso creo que va a disminuir la inseguridad. Hay muchos vecinos que dejan los autos en las calles todo el día y toda la noche porque no tenemos calle para que entren, dejan al costado y les roban», denunció.

«Necesitamos que nos abran una calle porque es un monte, no hay calle entonces es imposible ingresar con los vehículos, necesitamos alcantarillas y una calle para que también tengamos seguridad, hay autos que amanecen al costado, lejos de sus casas porque no tienen cómo ingresar y es un peligro porque por más que el auto no tenga nada para robar causan destrozos, a una señora le entraron adentro de la casa y le abrieron la camioneta, en otra casa a dos casas de la mía ingresaron a robar rompiendo tejido, le desvalijaron la casa a una pobre mujer y hace poco falleció su marido, esos son los dos robos que ocurrieron, es injusto, la mujer tiene problemas familiares y por eso no está en su casa y aprovecharon eso para robar chicos que son de otros lados, sentimos impotencia de que no se pueda hacer nada porque la Policía nos dice que no puede ingresar porque no tiene calle para hacerlo, es injusto eso, la Municipalidad tiene que solucionarnos este problema, poner luz y abrir una calle, es un monte esto, los chicos corren y se pierden en el laberinto de monte porque hay pasillos y terminan saliendo en otro barrio, todo eso es aprovechado por los ladrones», aseveró.

«La Policía no viene por estos sectores por eso le decimos la manzana del olvido, no tenemos seguridad, ni caminando, ni a caballo, ni en camioneta ingresan, cada vez que roban algo aparecen pero no podemos estar así, la vez pasada vinieron los Policías y nos preguntaron qué pedimos, les dijimos que alumbrado y una calle para que ellos puedan patrullar. En frente de nuestra manzana es un monte por eso necesitamos el alcantarillado y la calle», reiteró la vecina preocupada por lo que ocurre en el sector.

Asimismo denunció que en cercanías a allí «corre una laguna y hay muchos que incluso en los pozos que dejan las máquinas que hacen pozos para sacar tierra, se junta agua y aprovechan eso para bañarse, es un peligro si alguno se llegara a ahogar. Esperamos que nos puedan solucionar este problema».

«Vivimos una ola de inseguridad, esto es un monte, cuando llegamos era todo lindo pero ahora hay monte, estamos sin calle y no puede ser que solo las veces que tengamos un robo aparezca la Policía, no tenemos luz, se juntan los grupitos y acá está lleno de criaturas, incluso es una manzana donde hay muchos abuelitos», finalizó preocupada, esperando una respuesta de las autoridades.