Antinori: «El Estado provincial está comprometido en optimizar la recaudación desde su propia gestión tributaria»

El subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, el contador Miguel Antinori, hizo un pormenorizado análisis sobre la gestión tributaria del Estado provincial; y criticó la difusión que desde un medio de comunicación se hizo sobre la recaudación local que, en términos nominales en el comparativo interanual, registró un crecimiento en enero del 102 %.

Cuando debería haber sido, insistió en analizar, “una noticia alentadora para la provincia, ya que muestra que se está trabajando en ese sentido, en gestionar lo que es la recaudación local, que complementa a la nacional”.

Sin embargo, al contrario, fue presentada “prácticamente como una opinión política desde un medio que hace referencia en forma bastante desprolija e irrespetuosa”, criticó duramente, en algo, que recalcó “debería ser un análisis responsable de lo que es medular para una hacienda provincial en este caso Formosa”.

Más aún, cuando “optimizar la recaudación desde su propia gestión tributaria es uno de los puntos en que el Estado provincial está comprometido desde el inicio de la gestión del Gobernador”, enfatizó, en declaraciones a Agenfor.

Por eso mismo, el funcionario reprobó que, enfocado de esa manera, “lo tiñen de una opinión política y bastante irrespetuosa hacia la figura del Gobernador”, cuando se trata de “un aliciente”, lo logrado por la provincia “a través de su esfuerzo permanente en este esquema de gestión tributaria”.

Inclusive, dijo que “es un aspecto motivacional de que el número en términos reales muestra que la provincia está trabajando en ese sentido”, precisando que en el comparativo interanual, el crecimiento de la recaudación en enero del 2022, fue del 102 % en términos nominales.

Tras ello, Antinori profundizó en marcar que ese dato “comparando con lo que representa la evolución del índice de precios al consumidor, muestra un incremento real significativo”, ya que, de acuerdo a estimaciones del índice de inflación que se ubica alrededor del 51 a 52 % interanual, “en Formosa, prácticamente estamos doblando ese número en la recaudación”, resaltó.

“Entendemos los distintos ítems que durante el ejercicio fueron poniéndose en marcha, en este caso a través de lo que fue la modificación de la legislación intra, es decir, propia dictada por el organismo a partir de normativas reglamentarias, por un lado”, profundizó.

Y agregó: “Por otro lado, el aporte que desde los recursos humanos la Dirección General de Rentas lleva adelante en cuanto a capacitación y distribución nominal en todo el territorio provincial hacen a la efectivización de estos números”.

También, dentro de esto, el subsecretario indicó que se encuentra “la autorización en este ejercicio 2022 para trabajar fuertemente en lo que es infraestructura del área tributaria”.

En particular, en los puestos de control en Mansilla, Subteniente Perín, El Colorado, la zona de Barilari, que son los accesos provinciales, en donde hay proyectos de obras y rediseños de todo lo que representa hoy justamente estos mojones de ingresos a la provincia, detalló.

“Lo que habla a las claras de un fortalecimiento en cuanto al aporte y decisión política a estas medidas”, las cuales “indudablemente repercuten en los resultados alcanzados en el ejercicio que feneció”.

En consecuencia, sostuvo Antinori, ello “nos motiva a seguir trabajando”, ya que “se trata de un elemento que muestra a Formosa en la gestión permanentemente superadora de esfuerzos, de no cruzarse de brazos para optimizar su recaudación”.

De modo que, también “todo esto naturalmente derivará en proyección y rediseños de créditos vinculados a la aplicación de los recursos. Particularmente, en el fortalecimiento y continuidad de la obra pública que es significativa con el aporte provincial”, puso de resalto.

Así como “un elemento contributivo para lo que es política en sanidad en el presente ejercicio para el mejor funcionamiento del Estado, en lo que hace tanto a la gestión sanitaria como el equipamiento en el área de seguridad”.

Por lo tanto, en concreto, para la hacienda provincial, el responsable del área recalcó que “representa una suerte de fortalecimiento, optimización y que, en la carta de presentación en el ejercicio 2021, significó que tanto la recaudación tributaria, como la no tributaria complementada con lo proveniente de la jurisdicción nacional por Coparticipación, hayamos prácticamente cerrado una incidencia porcentual en el total recaudatorio en el orden del 9%”.

Lo que Antinori consideró que es un dato “bastante importante atento a que el promedio estuvo oscilando siempre entre el 5 y 6% históricamente en la provincia en lo que es la composición porcentual de la recaudación local”, concluyó.

