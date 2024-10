Antoine Griezmann: “Es hora de pasar página y dejar paso a la nueva generación”

Antoine Griezmann sorprendió con el anuncio su retiro de la seleccion de Francia. El campeón del mundo en 2018, que lanzó el sorpresivo posteo con el aviso este lunes, no volverá a vestir la camiseta de Les Bleus.

“Hoy, con profunda emoción, anuncio mi retirada como jugador de la selección francesa de Francia. Después de 10 años increíbles, marcados por desafíos, éxitos y momentos inolvidables, es hora de pasar página y dejar paso a la nueva generación”, comenzaba diciendo el delantero de Atlético Madrid en sus redes.

“Vestir esta camiseta ha sido un honor y un privilegio. Desde marzo de 2014 y hasta el pasado mes de septiembre, tuve la oportunidad de vivir momentos increíbles junto a compañeros de equipo excepcionales. Compartimos victorias que quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria”, agregó.

El delantero de 33 años arrancó su carrera en Francia un 5 de marzo de 2014 bajo las órdenes de Didier Deschamps (con una victoria 2-0 contra Países Bajos). Jugó 137 partidos, hizo 44 goles y aportó 33 asistencias para la selección francesa.

Didier Deschamps, actual seleccionador francés que hizo debutar a Antoine Griezmann en 2014, consideró este lunes que el jugador del Atlético de Madrid, quien acaba de anunciar su retirada con ‘Les Bleus’, es “un monumento del fútbol francés”.

“Aunque su carrera en el club todavía no haya terminado, Antoine ha sido y será un monumento del fútbol francés, uno de los mayores jugadores de su historia. Aparte de los 44 goles y 30 asistencias, me quedo con la implicación que ha tenido en los resultados que hemos logrado en el último decenio”, dijo Deschamps en una declaración.

‘Grizou’ se retira de la selección gala a los 33 años y al cabo de 137 encuentros, quedando como el tercero con más participaciones tras las 145 de Hugo Lloris y las 142 de Lilian Thuram.

En 10 años, ganó el Mundial de 2018, la Liga de las Naciones de 2021 y fue finalista de la Eurocopa de 2016 y del Mundial de 2022. Logró además ser convocado 84 veces seguidas, desde 2017 a inicios de 2024, cuando fue baja por una lesión. Nadie ha logrado aún una serie así.

La salida de Griezmann significa también un cambio de era en el combinado de Deschamps, tras la retirada internacional de Lloris, Olivier Giroud, Raphäel Varane y la dura sanción por dopaje que pesa sobre Paul Pogba. Todos ellos, junto a Kylian Mbappé (hoy capitán), fueron la columna vertebral de la victoria mundial en 2018.

‘Grizou’ fue el mejor asistente de la historia de la selección francesa, con 30 pases de gol, y cuarto mejor goleador de ‘Les Bleus’, con 44 tantos, quedando detrás de Kylian Mbappé (48), Thierry Henry (51) y Olivier Giroud (57).

Según ‘L’Équipe’, Griezmann ya meditaba su retirada de la selección al menos desde la derrota en la última Eurocopa de Alemania 2024 en las semifinales frente a España -torneo en el que su condición de titular fue puesta en entredicho-. La decisión la fue madurando tras pedir consejo a sus dos confidentes: su hermana y su mujer.

El diario recuerda que uno de los primeros factores que le empujó a dejar el maillot de Francia fue que, tras la retirada de Lloris en 2023, el brazalete de capitán lo portó Kylian Mbappé y no a él, que quedó como subcapitán, a pesar de tener más experiencia internacional que el delantero del Real Madrid.