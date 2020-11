Antoine Griezmann rompió el silencio: “Es hora de poner las cosas en su sitio”

Compartir

Linkedin Print

El FC Barcelona transita un momento difícil tanto dentro como fuera del campo. Mientras que no logra mantener una regularidad partido a partido, del lado de afuera crecen las polémicas en torno a las principales figuras del equipo.

El mundo azulgrana se vio sacudido después de las desafortunadas declaraciones que hizo Éric Olhats, el ex representante y mentor de Antoine Griezmann, en las que apuntó contra Lionel Messi y que posteriormente se vio obligado a retractarse.

“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”, fue la frase de La Pulga que recorrió el planeta, tras ser consultado sobre esas palabras. Ahora, el delantero francés decidió romper el silencio para hablar de todo en una entrevista con Jorge Valdano.

“Es hora de poner las cosas en su sitio”, lanzó el último campeón del mundo en un avance de la entrevista con “Universo Valdano” que se emitirá este lunes (23 hs de Europa) por la plataforma Movistar Plus.

En la misma, según un comunicado de la cadena que publicó a través de sus redes sociales, el francés repasará su situación personal, “el ruido que se ha formado alrededor de su figura y su relación con Lionel Messi”.

“Como dije ese día (el día de la presentación en el Camp Nou), no quería hablar afuera, sino en el campo, porque es lo que mejor se me da, con el balón en los pies. Pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios… Ya dije que ya basta”, remarcó.

Antoine Griezmann fichó por el FC Barcelona en julio del 2019 y nunca se pronunció ante los medios de comunicación sobre los distintos rumores que surgieron durante su estancia en el Camp Nou.

El francés fue señalado por diversas razones, desde aquel documental en el que anunció que se quedaría en el Atlético de Madrid (“La decisión”, un año antes de convertirse en futbolista azuglrana), hasta su relación personal con Lionel Messi.

El delantero galo no viene mostrando su mejor versión en el campo desde su contratación. En la temporada pasada, su primera como culé, disputó 48 partidos entre todas las competiciones y sólo marcó 15 goles, mientras que en el último año en el Atlético jugó la misma cantidad y convirtió 21. En cuanto a las asistencias el número también fue mayor como colchonero (10 por 4 como azulgrana).

Compartir

Linkedin Print