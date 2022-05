Anunciaron que Wimbledon no repartirá puntos por la exclusión de rusos y bielorrusos

Compartir

La ATP y la WTA informaron que eliminarán los puntos de clasificación de Wimbledon de este año después de que los jugadores rusos y bielorrusos fueran excluidos del torneo de Grand Slam producto de la invasión a Ucrania.

“Con gran pesar y renuencia, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022″, señala el comunicado de la ATP. “Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente dañino para el resto del Tour. La discriminación por torneos individuales simplemente no es viable”.

Por su parte, la WTA, organismo que dirige el circuito profesional femenino, anunció una acción similar: “Debido a la decisión de Wimbledon de no utilizar la clasificación WTA para decidir la participación (en el torneo) y decidir un cuadro parcial no basado en el mérito, la WTA tomó la difícil decisión de no atribuir puntos WTA en Wimbledon este año”.

La decisión de la ATP provoca, por ejemplo, que el campeón defensor y número uno del mundo, Novak Djokovic, pierda 2.000 puntos. “Valoramos mucho nuestras relaciones de larga data con Wimbledon y no subestimamos las decisiones difíciles que enfrentamos al responder a la reciente orientación del gobierno del Reino Unido”, agregó el ente que regula el cricuito masculino de tenis profesional. “Nuestras discusiones internas con los jugadores afectados, de hecho, nos llevaron a concluir que esta habría sido una opción más agradable para el Tour”.

En abril, los organizadores de Wimbledon, que se celebra entre el 27 junio y 10 julio, decidieron excluir a los jugadores rusos y bielorrusos en una medida inédita para el circuito. “En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships”, habían señalado desde el torneo.

Entre los principales perjudicados por esta medida estaban el ruso Daniil Medvedev, actual campeón del US Open y número dos del mundo. Además, hay otros tres compatriotas suyos entre los 30 primeros en el ATP Tour y Rusia posee a cinco mujeres en el Top 40 del ranking WTA Tour, encabezadas por Anastasia Pavlyuchenkova (21°). En tanto, la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 7 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado, mientras que su compatriota Victoria Azarenka, ex número uno, se ubica en este momento en el puesto número 15.

Ahora, habrá que esperar para saber si Wimbledon retrocede y anula esta decisión o si se mantiene firme. Lo cierto es que ha generado un gran debate en el tenis a tal punto que el propio Rafael Nadal opinó sobre el tema y calificó de “injusta” la medida: “No es su culpa suya (de los tenistas rusos) lo que está pasando en este momento con la guerra”.

Por su parte, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) confirmó rápidamente el viernes que también se negaba a otorgar puntos de clasificación a Wimbledon para eventos juveniles y en silla de ruedas.

