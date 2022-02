Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La convocatoria se realizó a nivel nacional y en distintos puntos del país diferentes organizaciones marcharon contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Bajo las consignas de “fin del lawfare”, “basta de impunidad” y “democratización de la Justicia”, varias organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se manifestaron en todo el país con un mensaje hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí en Formosa la protesta se concentró frente al edificio judicial de la calle Mitre casi Av. 25 de Mayo y fue convocada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

En este sentido Ismael Rojas, referente de APDH Formosa, manifestó al Grupo de Medios TVO, “históricamente se ha ido cuestionando a partir de un buen tiempo, la actitud que asume la justicia en general y muy especialmente la Corte Suprema en algunos hechos trascendentes de nuestro país, así que en ese sentido la APDH a nivel nacional se ha adherido, incluso a participado de la convocatoria”.

La protesta inició aproximadamente a las 18 horas en el día de ayer martes y por diferentes motivos, relacionados a la salud, algunos miembros de la APDH local estuvieron ausentes aunque de todas formas los presentes señalaron el motivo por el cual participaban de la marcha.

“Lo que nos toca más de cerca es la cuestión de las decisiones tomadas respecto de algunos casos de enjuiciamientos por lesa humanidad, es decir, siempre hemos cuestionado algunas resoluciones de la Corte que dan mucha permisividad a la situación de los condenados, llámese favoritismo en el sentido de darle prisión domiciliaria, en otro caso no apurar el proceso en su debido tiempo, entre otras cosas. Incluso en algunos casos algunas exenciones de sanción, eso entre muchísimas otras cosas que hace al interés social en general”, explicó Rojas.

La manifestación tuvo su eco político y social tras la aparición de varios referentes de partidos políticos afines al gobierno de Alberto Fernandez y en ese sentido Rojas indicó que “no me aparto de eso, aparte hay muchas visiones y muchas posturas en esta cuestión, tampoco vamos a pensar que con una movilización vamos a cambiar las estructuras. Lo que sí reivindicamos, que es una actitud que toma gran parte de la población buscando resolver este grave problema que tenemos como sociedad, eso sí”.

Y añadió, “creemos que la justicia tiene que actuar. Primero actuar en tiempo y forma, como todos esperamos que sea, esta es una de las grandes faltas que tiene la justicia, es decir, la demora en el tiempo, el gambeteo permanente que se hace de acuerdo a los intereses que se están jugando, eso es muy evidente no de ahora sino de mucho tiempo. Creo que la democracia, desde su momento de recuperación en el año 83, no hemos logrado todavía ponerla en su lugar justo para que actúe como debiera ser, que administre justicia como tiene que ser”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp