Apelarán fallo que anuló la causa contra puntero del PJ

La causa judicial que tiene en vilo a la política bonaerense, especialmente al Frente de Todos, todavía no se cerró de manera definitiva.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, adelantó que apelará el cuestionado fallo de la Cámara de Apelaciones que ayer anuló la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

Varios de los “afectados” ya habían admitido que Rigau manejaba sus sueldos. De hecho, la Justicia tenía elementos suficientes para sospechar que en realidad era un mecanismo de recaudación para las cajas negras de la política. En ese momento, dos camaristas anularon el caso y liberaron al puntero.

Según se pudo saber de fuentes judiciales, Vogliolo ya le hizo saber a sus colegas que apelará el fallo para que intervenga la Cámara de Casación bonaerense.

“Tiene 7 días para hacer la reserva y luego 20 días para presentar el recurso de casación”, detalló una fuente de los tribunales platenses.

“El recurrente deberá, dentro de los primeros siete días del plazo establecido en este artículo, manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención de interponer el recurso de casación. La resolución se reputará firme y consentida respecto de quien omitiera esta manifestación”, detalla el artículo 451 del Código Procesal Penal bonaerense.

El plazo para apelar es de 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara. Sin embargo, el fiscal general apelará antes del plazo legal.

Recién en ese momento, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.

El fallo de la Cámara de Apelaciones sorprendió a más de uno. “Es inaudito lo que hicieron. Con un habeas corpus fueron directamente a la Cámara, cuando lo habitual es que opine la fiscal y el juez de garantías. No se utilizó la vía adecuada”, le dijo a este medio un fiscal que no interviene en el caso. Ese sería uno de los argumentos que utilizaría ahora el fiscal general.

Pero además de liberar a Rigau, la Cámara planteó la nulidad de la detención para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvo el camarista Juan Alberto Benavides, al que se sumó Alejandro Villordo.

Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura.

En cambio, el juez Fernando Mateos planteó en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000.

