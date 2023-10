Aranduroga se despidió del Torneo del Interior con una caída ante Teqüé

Una notable merma física en los 20 minutos finales llevaron a que Aranduroga pierda como local frente a Teqüé de Mendoza 50 a 19 en el marco de la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo del Interior (TdI) B. El equipo correntino llegó a la mitad del segundo tiempo arriba en el marcador 19 a 17, pero en el tramo final, Teqüé aprovechó al máximo el bajón correntino e impuso condiciones para meter un parcial de 33 a 0, incluyendo cinco tries.

Para Aranduroga, que llegó a la sexta fecha sin posibilidades de clasificar, fue el final de la temporada donde logró el subcampeonato en el Regional NEA, mientras que en el TdI cerró con 1 triunfo y 5 derrotas. El encuentro que se disputó este sábado en Corrientes comenzó con una gran dinámica. Aranduroga tomó el protagonismo buscando darle continuidad a sus ataques, mientras que Teqüé se defendió constantemente. Sin embargo, la apertura del marcador llegó en la primera acción ofensiva de los mendocinos que se concretó a los 10 minutos. Los delanteros se hicieron fuertes en un scrum y el octavo Facundo Cardozo (la figura de la calurosa tarde) se levantó de la formación, arrastró un par de marcas y llegó al ingoal.

Aranduroga respondió con un ataque continuado y de varias fases, hasta la definición de Cesar Jara, en tanto que Lucas Cerain aportó la conversión para dejar el marcador 7 a 5 favorable al local. En plena tarea defensiva, Teqüé tuvo un scrum a su favor. Cardozo se volvió a levantar con la pelota y quebró la defensa correntina. Con ventaja, el equipo visitante trasladó la pelota de derecha a izquierda y el wing Valentín Kretschmar anotó su primer try de la jornada para que después Emiliano Calle sumara la conversión.

El equipo correntino mantuvo su libreto y reaccionó con un perfecto contraataque que lo comenzó Julián Vilotta, siguió con Francisco Cadenas y culminó con el try de José Ódena y una nueva conversión de Cerain. El entretenido y cambiante primer período llegó a su fin con otra demostración de potencia de los delanteros visitantes que después de un line, avanzaron varios metros con el line para que Julián Martín sea el encargado de tirarse al ingoal.

A los 5 minutos del segundo tiempo, Aranduroga hilvanó una gran jugada, con muchos pases, utilizando el ancho de la cancha y fue Isidro Vallejos Barbis el que llegó al try. Desde ese momento, el equipo correntino fue cediendo la iniciativa y el terreno. Además, a los 15 minutos se quedó momentáneamente con 14 jugadores por una tarjeta amarilla que recibió José Ódena y la visita lo aprovechó al máximo. Sobre el cierre también fue amonestado Valentino Fey.

Teqüé tuvo paciencia para atacar, los recambios rindieron en buen nivel, encontró espacios en la defensa correntina y apoyó cinco tries en 20 minutos para dar vuelta el partido frente a un rival que ya no tuvo respuestas físicas. Por el mismo grupo, Universitario de Rosario le ganó como visitante a Liceo RC de Mendoza 27 a 24, se quedó con el primer lugar y clasificó para disputar el Repechaje frente a Los Tarcos de Tucumán, que finalizó en el séptimo puesto de la zona 1 de la categoría A.