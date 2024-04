Aranduroga volverá a ser sede de las semis y final del Regional NEA de Rugby

Por tercer año consecutivo, Corrientes será sede de la definiciones del Torneo Regional de rugby del NEA. Aranduroga ganó la licitación lanzada por el Comité de Competencias, y como en 2022, este año albergará las definiciones de las semifinales y finales del mayor certamen «ovalado» de esta parte del país.

El club correntino superó en la licitación a Taraguy (organizó las definiciones de 2023), y en sus instalaciones camino a Santa Ana, tendrán lugar las definiciones de los planteles superiores, como así también de otras divisionales. En la última ocasión que tuvo lugar en la «Casa del Saber», en 2022, el campeón fue Curne. En la final derrotó a Aranduroga, por 26 a 16.

La última vez que la definición tuvo lugar en Resistencia, otra de las habituales sedes de la definición del Regional, fue en 2018, en su formato tradicional, en la que competieron clubes de la región. Se debe recordar que en 2021 la sede fue Regatas de la vecina orilla, pero en el certamen solo compitieron en un formato reducido los clubes correntinos y chaqueños. Se debe recordar que en 2022 el Regional de Rugby del NEA sufrió una interrupción y no se disputó a causa de la pandemia del Covid-19.

Cómo le fue a Los Pumas 7’s

en sus últimas

ediciones del Seven

de Singapur

Los Pumas 7’s confirmaron su plantel para el Seven de Singapur, etapa a disputarse entre el 3 y 5 de mayo. Repasá cómo le fue históricamente al seleccionado argentino en dicha competencia.

A lo largo de la historia, el seleccionado argentino tuvo buenas participaciones en Singapur, consiguiendo allí cuatro medallas: tres de plata en 2002, 2004 y 2023 (la etapa donde más veces finalizó en el segundo lugar), y una de bronce en 2006. En su última edición, Los Pumas 7´s cayeron en la final por el oro en un ajustado 17-19 ante Nueva Zelanda.

La edición inaugural de Singapur como host de una etapa en el Circuito Mundial fue en el año 2002 y tuvo como protagonistas a Nueva Zelanda y Argentina en la final por el Oro. La victoria fue para los neozelandeses por 21-17.

En el 2003 no hubo competencia por un brote de SARS en el país y la acción se reanudó al año siguiente, donde los albicelestes volvieron a obtener el segundo lugar tras caer 24-19 ante Sudáfrica en la definición.

En el 2005 Argentina perdió 10-5 con Australia en instancias de octavos de final mientras que en el 2006 no pudo superar a los Blitzboks y quedó en la cuarta posición general.

Singapur no volvió a albergar al Circuito Mundial hasta el 2016, en esa ocasión Los Pumas 7’s repitieron lo obtenido diez años atrás contra el mismo rival. El 2017 los vio hacerse del decimotercer lugar al vencer 40-19 a Rusia en la final por dicho puesto. Un año después, la situación volvió a repetirse salvo que fue victoria para Japón, dejando a Argentina en el decimocuarto lugar de la competencia.

El 2019 tuvo a Los Pumas 7’s cayendo 14-12 en manos de Samoa en la semifinal por el quinto puesto. Las ediciones del 2020 y 2021 no se disputaron por la pandemia del COVID-19 y la acción regresó en el 2022, año en el que el equipo albiceleste finalizó la competencia en el quinto lugar, tras derrotar 42-24 en la final a Estados Unidos.

Por último, en 2023, Argentina se adjudicó la Plata tras caer por 19-17 en la final ante Nueva Zelanda. Anteriormente, los dirigidos por Santiago Gómez Cora vencieron en semifinales a Samoa por 24-19 en tiempo extra y en cuartos de final a Australia por 29-12. En el primer día de acción, en la fase de grupos, los argentinos habían derrotado a Gran Bretaña por 19-17, Japón por 42 a 7 e Irlanda por 10-0.