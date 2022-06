Aranguren cuestionó a Kulfas y JxC por las denuncias del gasoducto

Compartir

Juan José Aranguren cuestionó duramente a Matías Kulfas y los legisladores de Juntos por el Cambio por las denuncias contra la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y les recomendó que se asesoren «por alguien que sepa». El ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri defendió el aspecto técnico de la licitación del gasoducto y dijo que es imposible usar chapa fabricada en el país como sostuvo el ex ministro de Desarrollo Productivo.

Araguren lamentó que algunos integrantes de Juntos por el Cambio «repiten los argumentos de Kulfas, con un desconocimiento total, confundiendo el diámetro del caño con el espesor de la chapa».

«Son temas técnicos. Flaco favor le hacen a la Argentina si la política se va a meter a diseñar un gasoducto», ironizó Aranguren en una entrevista en TN. El ex funcionario se refirió al texto en off the record que difundió Kulfas y que le costó la renuncia, y también a lo que sostuvieron legisladores macristas como Graciela Ocaña y Waldo Wolff en su denuncia penal.

«La licitación no es distinta de todas las que se han sacado», defendió Aranguren. «El otro día leí al ex ministro decir que la chapa naval se puede utilizar (…) No se puede usar la chapa de una cocina o de una heladera para transportar cuarenta millones de metros cúbicos a cien kilogramos por centímetro cuadrado de presión», explicó. «Claramente no lo sabían» Kulfas y los legisladores macristas, indicó. «Lo que es peor: no se hicieron asesorar por alguien que sepa. Yo no puedo pretender que un psicólogo entienda de ingeniería. Lo mismo le pasa al político, no puede saber de todo. Pero lo peor es que opina y lo escribe. Y lo escribe mal», detalló.

«Si el exministro de Producción consideraba que la licitación estaba hecha de forma amañada, desde el 24 de febrero en que se lanzó la licitación hasta el 31 de marzo en que se presentó la oferta y hasta el 24 de abril en que se aprobó la única oferta que se presentó, tenía tiempo de haberlo dicho», afirmó Aranguren.

