ARCE: “LA JUSTICIA NOS DIÓ LA RAZÓN Y LE DIJO A INSFRAN QUE NO CUMPLE CON LA LEY”

Está mañana se realizó la audiencia en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Morán por la acción de habeas corpus que se planteó a favor del diputado nacional Mario Arce, quien luego de una sesión especial en el Congreso, el día 13 de Febrero ingreso a la provincia y fue notificado ilegalmente que debía realizar 14 días de aislamiento obligatorio.

Cabe remarcar que esto se dio pese a que el legislador tenía varios hisopados con resultados negativo, y se suma además la dispensa que le otorga la normativa nacional y provincial.

En este sentido, en la audiencia judicial que dio lugar a la acción, quedó demostrado que el Gobierno de Formosa infringió la normativa la cual dispone que las personas comprendidas dentro de las actividades consideradas esenciales están eximidas del aislamiento obligatorio y dejó en claro que estas medidas impuestas por la provincia son arbitrarias y limitan el ejercicio de una función que representa a la voluntad popular.

El diputado explicó: “no nos sometimos a la provocación para no caer en la misma estrategia que ellos, por el contrario recurrimos a la justicia para dejar un claro mensaje contra el poder abusivo del gobierno, que avasalla la Constitución y las leyes como si fueran los dueños de los derechos de la gente”.

Arce expresó además: “Formosa vive un grave retroceso en términos institucionales (división de poderes) y de derechos (ciudadanos) como no ocurre en ningún otro lugar” y agregó “hay un Estado que se maneja en la ilegalidad y el cinismo como parte de un plan de disciplinamiento autoritario que no estamos dispuesto a aceptar”.

“Por eso decidimos enfrentar al Gobierno llevándolo a la Justicia, y que cumpla con una norma que no deja lugar a dudas”, aclaró el parlamentario.

A modo ejemplificativo expresó: “los formoseños venimos siendo testigo de cómo funcionarios provinciales del oficialismo salen de la provincia y a su regreso no cumplen ninguna cuarentena de 14 días, mientras otros trabajadores esenciales como periodistas, médicos, enfermeros, proveedores, legisladores de la oposición etc, se les obliga a transitar por este camino, evidenciando que la ley no se aplica para todos por igual”.

“En esta pandemia, todos los trabajadores mencionados tienen el mismo derecho y eso es lo que tratamos que se entienda por los canales correspondiente y haciendo cumplir con el decreto nacional 297/2020 y el decreto provincial 100/2020”, fundamentó el diputado.

DECISION JUDICIAL

El dato relevante es que este fallo deja en evidencia la violación de derechos y obliga al Gobierno de Formosa a cumplir con un mandato legal y judicial. Sin perjuicio de que el decisorio fue a favor del legislador de la UCR, ya adelantaron que seguirán insistiendo para que está medida se aplique a todo el universo de trabajadores que se encuentran incluidos dentro de las excepciones del decreto nacional y provincial.

Destacó por su parte “Dimos un primer paso para dejar un antecedente, ahora continuaremos para lograr una mayor amplitud y que futuros hechos similares puedan valerse de este respaldo judicial para impidir que el Poder Ejecutivo tome decisiones arbitrarias”.

En este punto advirtió que esta nueva derrota judicial del Gobierno Provincial se suma a otros, como el caso de los varados, las medidas correctivas en centros de aislamiento y otros que aun están en trámite como la acción para pedir el desbloqueo de Clorinda.

De la audiencia y la acción participaron los diputados nacionales Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Gustavo Menna, el Presidente del Comite Provincial de UCR, Martin Hernandez con la representación legal de Juan Montoya, Ricardo Gil Lavedra y Agostina Villagi.

