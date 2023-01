«Argentina, 1985» ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera

La película Argentina, 1985, de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani, dio el batacazo y ganó el premio Globo de Oro a la mejor película hablada en lengua no inglesa.

Es la segunda película en lograrlo, tras La historia oficial, de Luis Puenzo, que luego ganó el Oscar en el mismo rubro. Este premio la posiciona muy bien ante las inminentes nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, que se darán a conocer el martes 24 de enero.

La película que cuenta el histórico Juicio a las Juntas militares, y sigue a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, le ganó a la india RRR, la alemana Sin novedad en el frente, la belga Close y la coreana Decision to Leave.

Ricardo Darín habló con Clarín desde su mesa en el Beverly Hilton, antes del inicio de la ceremonia. «Estamos todos acá, almorzando o cenando, casi (por la hora). Hay tanta gente que es un despelote. Pero todo bien. Paró de llover, lo que es importante. Estamos acá con Peter, Santiago, Dolores, Florencia, Axel, Agustina Llambí Campbell, Victoria Alonso y Luis Moreno Ocampo», llegó a comentar.

Qué dijeron Mitre y Darín

“Muchas gracias. Me encantaría poder hablar en español, pero I think I have to speak in english, because…», comenzó Santiago Mitre su agradecimiento, que fue interrumpido por un grito de «¡Noooo!». Agradeció en inglés a la Asociación de la Prensa extranjera, «es maravilloso y super pesado (con respecto al galardón). Agradeció al elenco del filme, a todos los productores, los que estaban y los que no, saludó a Victoria Alonso, una de las presidentas de Marvel, que, nacida en Buenos Aires, es también una de las productoras de Argentina, 1985.

“Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín… Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella», dijo el realizador.

A su lado estaba Ricardo Darín, quien dijo en inglés: «Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Gracias, los amo. Voy a decir dos palabras en español . Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye”.

La película tuvo su premiere mundial en el Festival de Venecia, en septiembre pasado. Allí ganó el premio de la crítica (FIPRESCI). Luego estuvo en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo el Premio del público.

A la nominación al Globo de Oro, Argentina, 1985 le sumó pasar el primer «corte» de los títulos que competirán por el Oscar a la mejor película internacional. De los 92 filmes presentados por otros tantos países, quedaron 15. Y allí está el filme con Darín.

Pero también paso otro corte, el de los premios BAFTA, que entrega la Academia de Cine y Televisión del Reino Unido. Para estos galardones sigue en carrera en el rubro mejor filme en lengua no inglesa. Hay que esperar al 19 de enero para saber si queda como candidata. Los premios se entregarán el 19 de febrero.

A quiénes les

ganó «Argentina, 1985»

Para dimensionar el premio, basta con repasar los cuatro títulos con los que Argentina, 1985 competía por el galardón.

La que parecía era la gran candidata era RRR. Dirigida por S.S. Rajamouli, la película india sigue la vida de dos revolucionarios enemistados que luchan, cada cual desde su lugar, por la independencia de la India en los años ’20. Como consuelo, ganó el Globo de oro a l mejor canción original…

La alemana Sin novedad en el frente es una versión, alemana, del mismo título que ganó el Oscar a la mejor película. Dirigida por Edward Berger, tiene como protagonistas a soldados germanos que, en la Primera Guerra Mundial, no logran avanzar en el frete de batalla. Disponible en Netflix.

Close, dirigida por Lukas Dhont, es una producción belga que se vio en la Semana del Cine de Cannes, en el cine Gaumont, a fines del año pasado. Premiada precisamente en ese festival con el Gran Premio, trata sobre la amistad de dos niños preadolescentes, Leo y Remi.

Y la surcoreana Decision to Leave, de Park Chan-wook, que también se vio en la Semana del Cine de Cannes, tiene como eje la investigación de un detective a partir de un crimen. Pero el protagonista se enamora de la viuda de la víctima. Dura casi dos horas 20 y ganó en Cannes el premio al mejor director.