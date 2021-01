Argentina cerró su preparación para el mundial venciendo a España

Compartir

La Selección masculina de handball finalizó su puesta a punto para el Mundial de Egipto con un excelente triunfo ante el campeón europeo 25-19 en el marco del Torneo Natividad que disputó en Moscú. El combinado albiceleste viajará el domingo a El Cairo para debutar en el Grupo D ante Congo el próximo 15 de enero.

Argentina concluyó de la mejor forma la preparación para el Mundial con una gran victoria ante España, que si bien viajó a Rusia con un equipo alternativo, presentó un plantel con grandes figuras de la Liga Asobal y la segunda división francesa y que representan el futuro de su Selección. La victoria significa la primera en el historial entre ambos que tenía a los «Hispanos» como absolutos dominadores con 10 triunfos en misma cantidad de presentaciones. Tras un primer tiempo que tuvo características similares al disputado en Doha la semana pasada (triunfo de España 33:31), atravesado por una gran paridad entre ambos, Los Gladiadores jugaron una muy buena segunda parte para sacar diferencias sustanciales en el inicio y mantenerlas sin sobresaltos hasta el cierre del partido.

En los primeros treinta, la Selección mostró una muy buena intensidad defensiva que le permitió dejar hasta los 7 minutos en un solo gol a España y comandar las acciones 4:1 con los goles de Diego Simonet, Ramiro Martínez, Ignacio Pizarro y Gastón Mouriño. Una rápida reacción española y un parcial 0-3 encendió las primeras alarmas para la albiceleste que rápidamente reaccionó con un par de atajadas de Juan Bar y el buen trabajo en la línea de Lucas Moscariello, máximo anotador del partido con 6 y un 100% de efectividad en sus lanzamientos.

Justamente en el arquero y el pivot, Argentina se refugió para reencontrarse con el juego de los primeros minutos y pasar nuevamente al frente promediando esa etapa inicial, 6:5. En la rotación permanente del plantel propuesta por Guillermo Milano -tras la gira por Qatar, Manolo Cadenas se reencontratá con el plantel directamente en Egipto-, el ingreso de Santiago Cánepa al lateral izquierdo en reemplazo de Diego Simonet (jugó solo los primeros 10 minutos) fue decisivo para que la Selección se mantenga al frente del tablero por uno o dos goles hasta el descanso. Cierre que se destacó por un gol de fly de Sebastián Simonet tras asistencia de Pablo Vainstein y una gran atajada final de Bar para el 13:11 parcial.

En el segundo tiempo, tres factores se volvieron determinantes para que Argentina no solo domine las acciones de principio a fin si no que también se quede con el triunfo con inmensa autoridad. El conjunto albiceleste ratifico su excelso trabajo defensivo, esta vez complementado en el arco por Leonel Maciel, y fue de menor a mayor en el trabajo posicional con una buena dosis de Manuel Crivelli y Federico Pizarro que se asociaron bien con Cánepa, permitiendo que la Selección saque la máxima distancia del partido, de 3, en diez minutos.

Con el parcial 16:13, se sumo la merma en el rendimiento del conjunto español principalmente en la parte final del partido que no encontró los caminos para vulnerar la defensa argentina. En todo ese combo bien favorable a la Selección, también fue importante la efectividad de Ramiro Martínez e Ignacio Pizarro que se encargaron de desactivar cualquier tipo de intento español por volver a ponerse en partido. Un penal atajado por Agustín Forlino, extendiendo el gran momento de los arqueros durante toda la gira previa al Mundial, sumado a un par de goles más de Moscariello le dieron cifras definitivas a un triunfo histórico ante España.

De esta forma Argentina finalizó su puesta a punto de cara al Mundial de Egipto con un balance positivo entre los dos torneos internacional que disputó en Doha y Moscú, sumando dos victorias y tres derrotas, siendo todas estas con rendimientos satisfactorios. El próximo 10 de enero, Los Gladiadores volarán rumbo a El Cairo para afontar el Grupo D junto al campeón mundial y olímpico Dinamarca, Bahrein y República Democrática de Congo. El debut será el viernes 15 ante Congo, a las 14hs, luego se medirá con Bahrein el domingo 17, también a las 14hs, y cerrará con Dinamarca el martes 19 a las 16:30hs. Todos los encuentros son en horario de Argentina.

