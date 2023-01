Argentina superó a Perú, consiguió su primer triunfo y conserva la esperanza

El equipo nacional se impuso por 1 a 0, con un tanto de Infantino; este viernes, jugará una suerte de final contra Colombia

El seleccionado Sub 20 se impuso por 1 a 0 sobre Perú, en un encuentro jugado ayer a la noche, en Colombia, por el Sudamericano Sub 20. El gol fue convertido por Gino Infantino. Con este resultado, el equipo nacional, dirigido por Javier Mascherano, conserva la esperanza de seguir en el torneo. Debe estar atento a lo que ocurra desde las 21.30, con el choque entre Brasil y Colombia.

El próximo viernes, en el mismo horario, jugará con el elenco cafetero, en un partido decisivo. El joven DT argentino dispuso de 9 cambios, incluido el arquero y alcanzó la primera victoria, luego de las caídas ante Paraguay y Brasil.

La Argentina supera a Perú por 1 a 0, en un encuentro del Grupo A del Sudamericano Sub 20 y mantiene la esperanza de alcanzar la próxima etapa. Infantino, de cabeza, marca la diferencia de un pobre espectáculo.

Comprometido el futuro de Colombia tanto como el argentino, los hinchas cafeteros van llenando el escenario y cantan por Perú, un modo de alentar sus propias posibilidades de alcanzar el tramo decisivo. Colombia se enfrenta con Brasil desde las 21.30. Un tiro en el palo de Perú paralizó los corazones: la pelota había salido previamente.

Los ingresos de González, Perrone y Maestro Puch le dan frescura a un equipo que se conforma peligrosamente con la exigua ventaja. El equipo nacional gana, es superior, pero no sabe cómo elevar el marcador. Todo le cuesta demasiado, más allá de que el triunfo, con cualquier resultado, es imprescindible.

La Argentina cuida la ventaja, no se anima, por los lógicos temores de un torneo que se presenta complejo. Perú, sin nada que perder, se anima un poco, pero le falta ingenio en los metros finales. Es un espectáculo aburrido, sin magia. Nico Paz se anima, una luz en la intrascendencia.

Un cabezazo de Arón Sánchez pasa cerca: salta libre, sin marcas. La Argentina mantiene los mismos desacoples, pero la ventaja le da más aire, sobre todo, en la confianza para armar jugadas peligrosas, algo más punzantes.

Con la ventaja a favor, algo que no ocurrió en todo el certamen, el equipo nacional debe afirmarse, en la victoria y en el rendimiento. Javier Mascherano decide un cambio: sale Javier Vallejo, entra Julián Fernández, en busca de una mayor explosión en el ataque.

La Argentina le gana esta noche por 1 a 0 a Perú, en un encuentro decisivo del Grupo A del Sudamericano Sub 20, que se desarrolla en Colombia.

A veces, la pelota parada resulta una solución. Por esa vía, luego de un centro y de un impacto en el palo, surge el cabezazo de Infantino, que sella la apertura del marcador. La Argentina gana, lo que no es poco.

Una de las sorpresas de la formación de la Argentina es el ingreso de Axel Encinas, volante creativo de River. De 18 años, le pega con las dos piernas, tiene despliegue y buen panorama. Todavía no hizo su presentación con la camiseta de la banda roja, pero tiene condiciones técnicas y un auspicioso futuro. Contra Perú, es uno de los créditos del equipo nacional.

El equipo argentino debe ganar y, además, dejar una buena imagen, pensando en lo que vendrá. En realidad, depende de lo que luego ocurra entre brasileños y colombianos. En el mientras tanto, durante el espectáculo frente a los peruanos, los chicos argentinos sufren, no la pasan bien. No disfrutan del juego. Además, van con demasiado ímpetu en la búsqueda de la pelota, lo que puede tener consecuencias. Nico Paz ya fue amonestado. Con la idea de patear el tablero, Javier Mascherano dispone de nueve cambios para el choque decisivo frente a Perú. El equipo va con Herrera; Ciccioli, Aguilar, Marco y Aude; Encinas, Infantino y Nico Paz; Vallejo, Veliz y Aguirre. Una decisión demasiado arriesgada. Cambia hasta el arquero: sale Federico Gomes Gerth, entra Franco Herrera. Gino Infantino y Brian Aguirre son los únicos jugadores que repiten su titularidad en la formación, con respecto al partido ante Brasil.

