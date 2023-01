La Casa del Empleado Municipal brinda múltiples servicios durante el receso veraniego

Los encargados de la Casa del Empleado Municipal, Raúl Cook y Pablo Mora, informan que los servicios que ofrece el centro creado el año pasado y destinado a ofrecer a los trabajadores y trabajadoras comunales y su familia continuará funcionando sin modificaciones horarias durante todo el receso veraniego.

“Durante el receso por vacaciones de verano seguimos trabajando de la misma forma, en la franja horaria 8 a 12 horas, de lunes a viernes. Este centro de atención no tiene previsto paralizar sus actividades, por lo que los empleados municipales, monotributistas, cooperativistas y sus familiares continuarán recibiendo la misma atención”, aseguró Cook.

Como si la continuidad de los servicios prestados por la mencionada entidad aún durante el receso no fuera suficiente, Pablo Mora adelantó que “ya se está trabajando en concretar la posibilidad de ofrecer los mismos cuidados para la salud, así como asistencia legal también por las tardes, dado que la demanda ha aumentado exponencialmente desde que la Casa del Empleado abrió sus puertas”.

Un dato no menor al que hizo referencia Cook tiene que ver con que “estamos hablando de un servicio totalmente gratuito, las consultas para cualquiera de las especialidades no tienen costo alguno para el empleado ni para sus familiares y tampoco se requiere la presentación de ningún tipo de orden emanada de una obra social”.

Es importante recordar que el centro cuenta con atención psicológica, los días lunes y miércoles, de 9 a 12 horas; atención nutricional, los días martes y jueves, de 9 a 12; promoción y prevención para la salud (atenciones primarias: glucosa, presión arterial, oxigenación en sangre, temperatura), los lunes, martes y jueves, de 9 a 12; servicio de cardiología, los días martes y miércoles, de 8 a 9.30; y asesoramiento legal, los viernes de 9 a 12 horas.

