Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile relanzaron la candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030

En un acto celebrado en el Museo del Fútbol del estadio Centenario de Montevideo, miembros del Comite Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ministros y autoridades de las federaciones de Argentina (representados por Rodolfo D’Onofrio y Matías Lammens), Paraguay y Chile brindaron una conferencia de prensa en la que relanzaron la candidatura para el Mundial 2030.

“Somos privilegiados de pdoer estar en este lugar icónico donde la historia comenzó. No podemos no trabajar con todo el corazón por honrar la memoria de los que organizaron el primer mundial y demostrar que la historia, la FIFA, el fútbol y todos nuestros colegas tienen una deuda moral y reconocimiento a aquellos soñadores y fundadores de lo que hoy para y moviliza en simultáneo al mundo que es un mundial”, fueron las primeras palabras de Domínguez.

Al mismo tiempo, explicó por qué se unieron cuatro países para ser sede de la Copa del Mundo: “En 1930 eran 12 países más el anfitrión, eso fue modificándose a lo largo del tiempo. Por el efecto expansivo del fútbol, del deporte rey, después fueron 24, 32 y ahora 48. Pensar que un solo país pueda ser anfitrión de 48 delegaciones con la cantidad de turistas y todo lo que conlleva es casi inhibitorio”.

Hasta el momento las otras dos candidaturas firmes son las de Marruecos y una conjunta entre España y Portugal. Vale mencionar que, por reglamentación de la FIFA, no estarán habilitados países de la Concacaf (Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial 2026) ni tampoco asiáticos (por Qatar 2022), motivo por el cual se desestimó de entrada el cuarteto conformado por Corea del Norte, Corea del Sur, China y Japón.

Surgió una alternativa en Europa con Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), otra en África con Argelia, Túnez, Libia y Mauritania sumándose al ya mencionado Marruecos, y hasta otra en Sudamérica con el trío Ecuador, Colombia y Perú.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, también tomó la palabra: “Fruto de ese trabajo intelectual, de ese arrojo, gran ambición de lograr cosas importantes, ese pensamiento en grande, esa puesta en acción para lograr lo que se piensa y lo que se anhela, se tuvo la construcción de este estadio Centenario y la celebración del primer campeonato del mundo fuera de los Juegos Olímpicos. Aquí estamos y vamos por lo que nos corresponde, por la concreción de la celebración de los 100 años en los Mundiales donde todo comenzó”.

Y Sebastián Bauzá, Secretario de Deportes de Uruguay, compartió otras palabras: “El desafío es grande, conjuntamente hacer un bloque y soñar en algo que es muy importante para los cuatro países y poblaciones que sueñan con tener un Mundial en nuestra región. La región se merece organizar un Mundial. La FIFA tiene que entender que hay que venir a festejar el Mundial acá, no podemos salir a competir. Las raíces y la leyenda están acá”.

Alejandro Domínguez concluyó: “Este no es el proyecto de un gobierno sino el sueño de un continente. Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocerla y 100 años se van a cumplir en este Centenario por única vez. Es más que suficiente el motivo para que en todo caso la FIFA acepte que esta sea una sola candidatura y, con el devenir de los años, tendrán más posibilidades otros continentes para plantearse”.

