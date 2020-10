Compartir

Linkedin Print

En la vuelta al rugby en la región, el conjunto de Argentina XV se consagró campeón del 4 Naciones Sudamericano, tras vencer a Uruguay XV por 53 a 19, en el estadio Charrúa de Montevideo. Con tries de Ignacio Ruiz (2), Martín Cancelliere, Matías Osadczuk, Rodrigo Martínez, Lautaro Bazán Vélez, un try penal y 16 puntos desde el pie de Martín Elías, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe obtuvo este certamen que tuvo también a Brasil XV y a Chile XV como participantes. Justamente los Cóndores fueron los subcampeones

Con 118 tantos a favor y 58 en contra, la escuadra argentina fue de menor a mayor en cuanto al rendimiento y logró aferrarse en un torneo creado de forma excepcional por la pandemia del coronavirus.

-Declaraciones de Tomás Cubilla – Capitán: “Nos propusimos ser protagonistas, lo logramos y jugamos buen rugby. Fuimos de menos a más. Con Chile costó, con Brasil afinamos y terminamos con un gran partido. Redondeamos un buen torneo. Hubo muchos chicos nuevos que se acoplaron muy bien y los más grandes siempre dando el ejemplo. Creo que es algo muy positivo”.

-Ignacio Fernández Lobbe – Head Coach: “Estoy contento con el partido de hoy, a diferencia de los primeros dos. Realmente hubo una muestra de carácter, de disciplina y de juego. Hubo buena alternancia, limpieza de rucks, obtención y buen juego directo. Tenemos muchos jóvenes que están arrancando porque es otro nivel que M20 o M18, pero hay jugadores que hay que seguir desarrollando. Estuvo bueno la mezcla con los grandes como Lautaro Bavaro, Martín Elías, Javier Ortega Desio así que se formó una buena química con el equipo. Quiero volver a agradecer a Sudamérica Rugby, la URU y la UAR porque este torneo fue una luz en el camino. La certeza es que mañana volvemos a Argentina, le daremos unos días de descanso a los jugadores y después volverán a entrenar a las academias para estar bien físicamente. Veremos qué pasa en 2021 o antes de fin de año”.

-Ignacio Ruiz – Hooker: “Estoy muy contento por los tries, pero fueron del equipo. Hicimos mucho esfuerzo y dedicación, así que muy contento de llevarnos este campeonato. Fue un mes duro de dejar cosas de lado, venir acá, instalarnos y empezar a prepararnos de la mejor manera. En todos los vestuarios se nombró eso de no saber cuándo volvíamos a jugar así fue importante para la actitud».