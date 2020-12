Arroyo: en 2021 “se van a recuperar los que cayeron en la pobreza por la pandemia”

Compartir

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que “los nuevos pobres”, que cayeron en la pobreza debido a la pandemia de coronavirus “se recuperaran en 2021” y sostuvo que “ya se está reactivando la actividad económica y va a haber más trabajo”.

“En el 2021 se van a recuperar todos aquellos que cayeron en la pobreza por la pandemia”, expresó el ministro en entrevistas que brindó ayer a la mañana a radio Rivadavia y CNN, en las que planteó que uno de los objetivos del Gobierno nacional es la creación de 300.000 empleos, ya que “la clave para la recuperación es el trabajo”.

“Se van a recuperar el año que viene los llamados nuevos pobres, que no tienen problemas de vivienda, sino que el problema fue la falta de ingresos por la pérdida del trabajo”, precisó el funcionario nacional.

En ese marco, Arroyo afirmó que “el año que viene se va a ir recuperando el trabajo y el sector informal también y eso va a ayudar a regular la sociedad y la familia”.

En ese sentido, señaló que uno de los objetivos del Gobierno nacional es “la creación de 300.000 puestos de trabajo” y sostuvo que “el punto clave para la recuperación económica y el reordenamiento social y familiar tiene que ver con la recuperación del trabajo”.

Sobre la situación actual del empleo, señaló que “una parte del sector informal ya recuperó su empleo y ya tiene sus ingresos, pero otros no lo pudieron recuperar o lo hizo a medias y sus ingresos se redujeron”.

A pesar de que reconoció que “la situación es crítica” y que “hay gente que la está pasando mal”, Arroyo sostuvo que “en las últimas cuatro semanas hay un descenso de gente en los comedores”.

“Bajó la cantidad de gente en los comedores y eso tiene que ver con que hay más changas en el sector de la construcción y en el área textil”, fundamentó.

Con respecto a las cifras difundidas por la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que “la pobreza es del 44 por ciento en el tercer trimestre y en los más chicos llega al 60 por ciento, que es el dato más complicado”.

“Hay una pobreza estructural y una pobreza en pandemia. la Argentina tiene un 30 por ciento de pobreza estructural, ahora está en 44 porque se desacomodó la situación y el efecto de la pandemia”, agregó.

En tanto, aseveró que “no hay condiciones para un conflicto social en Argentina; no hay ánimo en la sociedad para un conflicto, pero es claro que hay gente que la está pasando mal y está angustiada”.

Para dar contención social en el último mes del año, el ministro reafirmó que se invertirán “63.000 millones de pesos en diciembre en la protección social” por diferentes vías como ser la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentaria; un bono de $9.450 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo; un plus de $6.000 por hijo de la Asignación Universal; incremento de fondos para los comedores y merenderos; y la entrega de 1.700.000 cajas navideñas”.

Entre otros objetivos para el 2021 del área social, remarcó “la urbanización de 400 barrios por año y la creación de 800 jardines de infantes y maternales porque otra de las claves será que todos los niños vayan a los jardines desde los 3 años y también concurran a los jardines maternales desde los 45 días para achicar la desigualdad en los más pequeños”.

