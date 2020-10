Aseguran que la obra del acueducto es vital para el desarrollo pleno del oeste formoseño

Compartir

En el ámbito gubernamental existe plena coincidencia con el criterio del gobernador Gildo Insfrán en el sentido de que la obra del Acueducto para el Desarrollo del Oeste Formoseño, entre esta ciudad e Ingeniero Juárez, es vital para el progreso económico y social y la evolución plena de la provincia a lo que se le suma ahora la obra de similares características entre Clorinda y General Belgrano, cuyo financiamiento gestionará en China el presidente de la Nación en el mes de noviembre.

En oportunidad de la visita que realizó a fines de enero de este año el ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Katopodis, el Gobernador destacó el cumplimiento por parte del Gobierno nacional del primero de los cinco puntos del compromiso federal de reactivación de obras que suscribieron en Rosario el 7 de agosto pasado, cuando Alberto Fernández era precandidato presidencial del Frente de Todos.

En esa oportunidad, el mandatario formoseño le comentó al visitante que considera prioritaria a esa obra que tuvo reconocimiento y hasta el llamado a licitación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, mostrándose gratificado porque la vio en una foto visitando los sitios donde se construirán centrales hidroeléctricas en el Sur argentino para anticipar su continuidad ya que fueron paralizadas por la administración de Mauricio Macri.

En esa ocasión, recordó que esas obras son hermanas del acueducto ya que ambos emprendimientos fueron anunciados en un mismo acto y en el caso de Formosa, por videoconferencia , razón por la cual descuenta que la actual vicepresidenta Cristina Fernández de KIrchner no se olvidará de este proyecto, que no solamente garantizará el abastecimiento de agua cruda para que puedan potabilizarla en sus plantas todas las poblaciones ubicadas a la vera de la ruta 81 y a lo largo de casi 500 kilómetros, sino que permitirá poner en producción bajo riego a 150.000 hectáreas con lo que ello significa para el progreso agroindustrial de esa región.

Tras mencionar que el acueducto fue otra de las obras negadas durante la gestión del gobierno anterior, explicó que pese a esa actitud “nosotros no nos quedamos quietos y no solamente que vamos y pedimos a la Nación, sino que buscamos todas las alternativas posibles y ofrecemos propuestas que puedan facilitar que el actual gobierno pueda darnos la mano que necesitamos en un momento en que la situación que debe atender no es nada fácil por lo que ha recibido”.

Hace escasos días, el titular de ENOHSA, doctor Enque Cresto, reveló que en el viaje que programa realizar a China los primeros días de noviembre próximo, el doctor Alberto Fernández incluye en su agenda la gestión para la búsqueda de financiamiento no solo para el acueducto Formosa-Juárez sino también para una segunda obra de características parecidas que se extenderá desde Clorinda hasta General Belgrano, proyectos que se basan en la instalación de las tomas de agua en el río Paraguay.

La obra del siglo

Respecto a las opiniones de quienes calificaron al proyecto como “un caño de agua”, el ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, describió al emprendimiento como “la obra del siglo“ tal como la concibe su gestor, el primer mandatario formoseño, y en el hecho que se trata de la política pública que es capaz de interrelacionar.

En este sentido, destacó en el marco del Ordenamiento Territorial, las diferentes obras de infraestructura realizadas hasta ahora en el contexto del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial y las proyectadas con las características del sistema hídrico provincial y el sistema productivo y de inversiones para Formosa.

“Se trata de una mirada estratégica del gobierno formoseño que se consolida en políticas de Estado que promueven el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes vivan donde vivan y con sentido de equidad”, expresó el ministro Ibáñez para subrayar que con un gobierno de tinte nacional y popular “se han recuperado las posibilidades de que se concreten los sueños de los formoseños”.

“No nos equivocaríamos si señalamos que se trata de generar inclusión con justicia social del mismo modo como ocurría con la ejecución del Plan Quinquenal pergeñado por el expresidente Perón, que trazaba las líneas directrices para promover el desarrollo inclusivo para las grandes mayorías”, afirmó.

Agua para el pueblo

Por su parte, el coordinador general del CEDEVA, Jorge Balonga, recordó que la obra del Acueducto Formosa- Juárez tiene doble propósito ya que en lo social permitirá abastecer con agua a ser potabilizada a más de 200 mil personas; y en la fase productiva posibilitara tener el vital recurso para regar una superficie superior a las 150 mil hectáreas.

“El agua da posibilidad al desarrollo, da tranquilidad a las poblaciones de recibir agua dulce, de estar disponible, es algo trascedente. Ha habido muchas penurias en los últimos años, había que resolver eso primero, luego vendrá el desarrollo seguro”, precisó el funcionario.

Manifestó que detrás del acueducto, “viene atado el proyecto de desarrollo que está definido, es un paso más de resolución de las necesidades de la provincia. Creo que Formosa será un antes y un después luego de la construcción de este acueducto”.