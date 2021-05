Aseveran que en Formosa “falta mucho” para que supermercados cumplan con la Ley de Góndolas

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advierten que en Formosa “falta mucho” para que los supermercados cumplan con la Ley de Góndolas, lo que implica “una reformulación de todo el proceso de comercialización”

En ese sentido, el Ombudsman, José Leonardo Gialluca expresó que la distribución que establece la ley deberá ser cumplida, “puesto que es necesario que todos los artículos y productos de menor precio se encuentren a una altura semejante a los de mayor costo. Se debe transparentar las ofertas y si hay más competencia se producirá una disputa por los precios y con ello esperemos que los mismos no sean tan elevados y más accesibles para las franjas sociales altamente vulnerables”.

“La aplicación de la Ley de Góndolas no es solo una nueva disposición de productos a la vista de los clientes, sino que implica una reformulación de todo el proceso de comercialización desde la selección de proveedores, pasando por la logística y otros muchos procesos internos. De esta manera se expresó Juan Vasco Martínez, director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a firmas como Coto, Carrefour, La Anónima, Walmart, Cencosud, y otros”, dijo.

Recordó que “el representante agregó que, en el difícil marco de la pandemia, con personal dispensado y sustituido por personal temporario sin experiencia, con procesos ralentizados por los cuidados para prevenir el COVID estamos haciendo un extraordinario esfuerzo para alcanzar los objetivos”.

Ante esta situación, “desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó a la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuarios a/c. Arq. Edgar A. Pérez, que los supermercadistas en toda la provincia de Formosa, tuvieron como en todo el país, bastante tiempo entre la aprobación y reglamentación de la Ley de Góndolas, por lo cual hoy ya no existen pretextos para no cumplirla acabadamente, y en consecuencia se deberán practicar las fiscalizaciones correspondientes y en caso de irregularidades o incumplimientos, labrarse las actas respectivas”.

“La norma obliga a que en las góndolas haya un mínimo de 5 proveedores por categoría, y ninguno de ellos con más del 30 por ciento de espacio en góndola. Un 25% del lugar será para pymes y un 5 para firmas de la economía popular. Empresas grandes que tienen mucha cantidad y variedad de producto, ahora se exhiben al mismo nivel que su competencia o bien pymes. Hay varios casos de firmas que vieron reducido su lugar en góndola: los más emblemáticos, Coca Cola, Quilmes, Molinos Río de la Plata, Pepsico (en snacks), Unilever, SJC Johnson, Johnson y Johnson, Danone, Arcor, Bimbo y Mastellone, que tenían, en promedio, entre 50 y 70 por ciento de la góndola. Algunos casos puntuales, además, llegaban al 80 por ciento”, aseveró.

En ese sentido expresó que “todos ellos tienen que bajar a 30 y sin lugar de privilegio en lo visual y práctico. Repelentes, insecticidas, pan lactal, desodorantes, afeitadoras, protección femenina y pañales son algunos de los rubros más problemáticos por concentración en pocas manos. En esos rubros se sentirá más la ampliación de proveedores en un mismo lugar”.

Para finalizar destacó que “todo aquel producto que esas mismas marcas tengan en Precios Cuidados, no les ocupa lugar de cupo propio. Al igual que todos aquellos productos que esas marcas fabriquen y se exhiban como marcas propias de los supermercados”.

