Así fue el debut de Wanda Nara sobre el escenario como cantante

Los últimos meses del año último sorprendieron con una nueva faceta de la empresaria Wanda Nara, quien a través de sus plataformas presentó “Bad Bitch”, un tema que no llega a los dos minutos de duración y está montado sobre un beat electro-pop, con cierto toque entre misterioso y oscuro. En el videoclip que acompaña la canción, Wanda aparece sentada en el escritorio de una oficina de lujo que tiene en una pared sus iniciales en dorado, como si fuera el logo de una conocida marca. Además, ostenta joyas y accesorios de lujo, mientras de pronto se corporizan seis fornidos muchachos con look s&m.

Siempre consigo todo lo que quiero / Él me gustó, parece sincero / Lo veo y lo quiero / lo veo y lo quiero / lo quiero y lo tengo / Sabe que soy una bad bitch, bad bitch, bad bitch”, entona Nara en la primera estrofa, con una voz de registro grave. “Porque soy una bad bitch / yo le dije que sí / Preguntó si estoy lonely / yo le dije que sí”, dice la segunda estrofa, lo cual puede interpretarse como un fuerte dardo hacia su relación con Icardi. Esto le abre el paso a un puente en el que Wanda centroamericaniza su entonación. “After en la plaia / y no traje la maia / me dijo que vaia / hoy no vamo’ a dormir, hoy no vamo’ a dormir…”, canta forzando el neutro. “Porque soy una bad bitch…”, repite hasta que termina la canción.

Luego de la gran repercusión obtenida por ese tema, pasaron apenas unos meses para que una nueva creación vea la luz. Allí, el primer día de febrero, apostó por un tema cantado en portugués que busca la unión y la hermandad entre Brasil y la Argentina, más allá de la rivalidad futbolística.

Con unas trenzas doradas en su pelo, vistiendo los colores de la camiseta brasilera y cantando entre los pasillos de una favela de la ciudad paulista, presentó su segundo videoclip: ‘O Bicho Vai Pegar’. Inspirada por la típica alegría del país vecino, la empresaria terminó con la expectativa y cantó en portugués. Con sus uñas de color verde, y el nombre de Neymar en su espalda – excompañero de Icardi en el Paris Saint-Germain– la mediática volvió al rubio con el que se hizo famosa. Así, empieza cantando en su tema: “La bestia atrapará. En una hermosa mañana, las chicas preparan motores. Las copas llenas de cachaza. Mística y sensualidad en el aire, con el permiso de la favela. ¿Vos hablás portugés? Papi, baila para mí. No importa la hora, no importa el lugar, estoy en Brasil, te vine a buscar. Mi cuerpo está caliente, mi mente vuela en deseo. La bestia atrapará”.

Recientemente, la empresaria celebró su segunda canción con un video en sus redes sociales. Junto a la frase ‘O BICHO VAI PEGAR’, y un emoji de una bandera de Brasil, Wanda compartió un fragmento del video en su cuenta de Instagram. Además, lo publicó en sus stories de Instagram.

La cantante se trasladó hasta allí acompañada por su esposo, quien estuvo presente en el backstage y compartió algunas imágenes en sus redes sociales, orgulloso del nuevo material de su pareja. Antes, el matrimonio había estado en México para la presentación de Love is Blind Argentina, reality show que se emitirá por una conocida plataforma de streaming y que Wanda conducirá junto a Darío Barassi.

Las reproducciones en todas las plataformas se multiplicaron por miles, y finalmente llegó el momento en que Wanda presentó sus nuevas creaciones ante un multitudinario público en el marco de la fiesta Bresh que tuvo lugar el pasado sábado en el estadio GEBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, luego de irrumpir sobre el tablado con una destacada selección de bailarinas, entonó ambos temas.

Ataviada con un conjunto deportivo oversize en colores negro, verde y amarillo, desplegó todo su carismas para cautivar a los presentes, que no estaban anoticiados que lo que sucedería, sino que fue de manera sorpresiva. Incluso, sus seguidores expresaron su admiración y apoyo a través de mensajes en redes sociales, al destacar lo inesperado de su aparición en el escenario.