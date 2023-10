Así fue la fiesta privada en la casa de Moria que originó la pelea entre Rincón y Francese

En 2011, Andrea Rincón y Belén Francese trabajaron juntas en Mar del Plata como parte del elenco de Bravísima, la revista que encabezaba Carmen Barbieri en el Teatro Atlas, con dirección de Santiago Bal y producción de Javier Faroni. En aquella oportunidad, las actrices no solo compartían el escenario, también solían ir a fiestas y eventos durante la temporada de verano.

Moria Casán también estaba trabajando en La Feliz y organizó una fiesta a la que fueron muchos famosos, como Rincón y Francese. Una década más tarde, ellas recordaron lo que ocurrió en esa celebración en el ciclo PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por el prime time de Telefe. Sin embargo, ambas dieron versiones diferentes sobre lo ocurrido y tuvieron una fuerte discusión que terminó en un escándalo mediático.

Todo comenzó cuando Belén contó que la fiesta había durado hasta el amanecer, y que ella venía de una separación. “Era de día, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos mucho. Yo estaba triste, me estaba separando de un novio y la pasamos muy bien”, recordó la actriz. Andrea la interrumpió y dio otra versión: “Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste?, contame todo’”.

Pero Francese volvió a insistir en que algo más había pasado entre ellas aquella noche: “Yo flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación.” Muy enojada, Rincón le respondió: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”.

En esa fiesta también se encontraba Martín Witty, un bailarín que también formaba parte de la revista de Barbieri y fue testigo del episodio ocurrido entre Belén y Andrea. En una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América), el mediático dio detalles del encuentro entre sus colegas y le dio la razón a Belén.

“Fue una noche en una fiesta de la señora Moria Casán, un verano. Nosotros estábamos haciendo Bravísima en el teatro con Carmen Barbieri. Y fuimos con Belén a esa fiesta, en la que nos encontramos con varias personas”, señaló el bailarín. Posteriormente, relató un encuentro cercano entre Francese y Rincón: “Entre ellas hubo besos. Se besaron y jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales, como dicen ustedes”.

“Después de los besos se acercaron a la cama. Yo estaba tirado, esperando que vuelva Belén. Yo veía una figura, dos mujeres, y no sabía que era Andrea Rincón. Yo con Belén tenía una relación, no sé cómo explicarlo… No éramos novios pero estábamos todos los días, trabajábamos juntos. En su momento yo conté que me habían pasado cosas muy lindas con Belén. Se acercan a la cama y empieza todo un juego de: ‘Ah, no estás sola, estás con alguien…’. Y yo creo que fui un instrumento en ese momento. Hice las veces de instrumento”, prosiguió el bailarín. “¿Qué tipo de instrumento? ¿Un piano, una guitarra?”, ironizó De Brito. “Yo estaba en la cama, metido, intimando con Belén…”, respondió Martín.