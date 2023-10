Voz Docente solicita a Insfrán una suma fija de 100 mil pesos para paliar la crisis salarial

Ante la crítica situación económica y las enormes dificultades que sufren los trabajadores para llegar a fin de mes con sus salarios, la Agremiación Voz Docente solicitó al gobernador Gildo Insfrán una suma fija de cien mil pesos para todos los empleados públicos de la provincia y para los docentes en particular, a partir de este mes.

“La devaluación de agosto y la inflación galopante de los últimos meses han causados estragos en la economía familiar de decenas de miles de agentes públicos, muchos de los cuales han caído por debajo de la línea de pobreza y otros tantos –si no lo están ya- corren el riesgo de hundirse en la indigencia, como sucede en algunos municipios”, indicó el secretario general del Gremio, Manuel Pereyra.

Seguidamente indicó que “la falta de paritarias en Formosa torna imposible mantener actualizados los salarios públicos”. Además “las recomposiciones que de tanto en tanto decide de modo unilateral el Poder Ejecutivo llegan siempre tarde o resultan claramente insuficientes, por lo que no cubren ni las expectativas ni las necesidades de los estatales provinciales y municipales, y mucho menos las de la docencia”.

Por eso, explicó que, Voz Docente eleva este petitorio al gobernador Gildo Insfrán exigiendo una suma fija de cien mil pesos a partir del mes en curso “lo cual no significa de ninguna manera renunciar a un sueldo enteramente digno, resuelto en paritarias normales; aspiración permanente de nuestra Agremiación”.