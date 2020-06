Asociación de Música en Formosa presentó un protocolo para reactivar la actividad

Compartir

Desde Formusica (Asociación de la Música en Formosa), armaron un protocolo que fue presentado ante la autoridad pertinente con el fin de que sea elevado al Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 para poder reanudar la actividad del sector, con todas las garantías sanitarias, teniendo en cuenta que la música, “es un elemento que contribuye a la salud del pueblo y al sostenimiento de muchas familias”, según explicó César Sánchez, presidente de la asociación.

El último viernes, después de casi 10 días de haber presentado el protocolo sanitario para el sector musical, el Consejo Covid-19 expresó que aún no había podido revisar el material a raíz de la cantidad de protocolos que reciben, por lo que siguen aguardando una respuesta satisfactoria.

“Somos un grupo de músicos de diferentes áreas, de diferentes géneros, estilos, de distintos lugares de la provincia que nos pusimos en contacto y empezamos a reunirnos a través de la plataforma Zoom y decidimos conformar Formusa (Asociación de la Música en Formosa) y como primer medida formamos una comisión directiva provisoria para llevar adelante ciertas medidas, en este caso, presentamos un protocolo sanitario ante el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, al Subsecretario de Cultura, Alfredo Jara donde pedimos medidas concretas, como ser, conciertos transmitidos vía streaming, ensayos, poder seguir adelante con los estudios de grabación, avanzar en los discos que están en curso y las clases de música, todo eso con su permiso de circulación correspondiente. Nosotros creemos desde Formusica de que la música y el arte en general es un capital social y un recurso estratégico valioso. En este momento de pandemia donde se pide a toda la ciudadanía que se quede en casa, lo que hace todo el mundo es consumir arte, música, productos artísticos pero no hay una contraprestación para el sector musical, para las personas que realizan música, sabemos que lo más importante en estos momentos es preservar la salud de todos los formoseños, nosotros adherimos y apoyamos esta política sanitaria que está llevando adelante la provincia, pero ponemos a consideración del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 un protocolo sanitario para que respetándose todas las medidas sanitarias, de higiene y prevención de contagio, podamos volver a la actividad en los rubros que hemos solicitado. Sabemos que los conciertos, las peñas con público y demás todavía no porque estamos en una situación de aislamiento en muchos lugares del país lo cual no permite llevar adelante estas actividades multitudinarias pero sí estas actividades que permiten hacerlas de manera segura”, explicó Sánchez.

Asimismo contó que desde la asociación, “estamos en diálogo con más de 100 músicos y músicas tanto de la capital como del interior de la provincia y las realidades son diferentes, pero invitamos a todos los músicos a que se sumen con nosotros, pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, nos pueden escribir ahí, dejar su mensaje y dejarnos su número para que los agreguemos al grupo de WhatsApp donde estamos a pleno y tengamos un conocimiento de la actividad que vamos llevando adelante”.

Respecto a las academias musicales, señaló que “sé que se han reunido por su lado y han presentado un proyecto para volver al trabajo en su área específica, nosotros los propusimos como actividades generales dentro del marco de la explotación que se lleva adelante dentro de las distintas facetas musicales, pero desconozco cuántas academias hay. En lo que hacemos hincapié es que hay muchos músicos, los que enseñan en las academias son docentes en música, entonces incluimos a todo ese colectivo como para que puedan tener el permiso para llevar adelante su actividad”.

Para finalizar detalló sobre cómo será el protocolo que, en caso de ser aprobado, se aplicará para el sector. “Lo que se propone a todos los que quieran llevar adelante esta actividad es aplicar las medidas de prevención e higiene que son de público conocimiento como higienizarse las manos con agua y jabón, alcohol diluido, alcohol en gel, conservar una distancia prudente, no compartir micrófono, evitar el contacto físico, no compartir infusiones, tener un área segura donde estén los elementos de higiene, limpieza de los sanitarios, una cartelería que debe estar en cada local donde se lleve adelante esto, unos permisos de circulación para esto que se lleven adelante en un horario determinado ya anunciado y planillas de declaración jurada donde se van a informar previamente los antecedentes de la persona que va a participar, si pertenece o no a un grupo de riesgo, si ha tenido contacto con una persona que podría estar dentro del protocolo nacional como para que les hagan un hisopado y demás, es decir, seguridad de que esa persona que va a participar de esa actividad ya sea un ensayo, una grabación o un concierto, tenga informados los antecedentes para que se pueda hacer de manera segura y en el caso de que aparezca algún factor que sea un alerta pueda dar aviso a las autoridades”.