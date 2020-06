Voz Docente pide mesa de discusión salarial y laboral para exponer inquietudes del sector

Compartir

Manuel Pereyra, Secretario General del gremio “Voz Docente”, en diálogo con “Expres en Radio” contó que desde el sindicato buscan tener una mesa de discusión y consenso con las autoridades docentes con el fin de exponer las inquietudes del sector en lo referido a salarios y otras cuestiones, como así también buscan participar del Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 para formar parte del armado de un protocolo ante un posible regreso a clases.

“Nosotros hemos acordado en paritaria nacional en febrero un incremento salarial del 15% que la provincia trasladó a todos los colegas hasta una paritaria abierta hasta el mes de junio, por eso estamos solicitando al ministro que se convoque a una mesa de discusión salarial y laboral para discutir y consensuar todo lo referido al trabajo docente que representamos y a lo salarial porque hay que tener en cuenta que la canasta familiar al mes de junio se incrementó en 54%, hay una diferencia ya de 40 puntos, es por eso que nosotros solicitamos un incremento salarial del 40% para paliar esa diferencia del primer semestre”, comenzó detallando.

Acotó en ese sentido que “el acuerdo tiene que salir en el mes de junio porque el aumento debe ser a partir de julio, hay que tener en cuenta también que a nivel nacional ya se reunieron y pasaron a un cuarto intermedio quizás para la próxima semana, lo decidido ahí va a ser un indicativo porque a partir de ahí las provincias tienen un ejemplo para su incremento salarial. Lo que sí buscamos es participar en la mesa de diálogo, es la única jurisdicción en la que no se lleva a cabo, hay que tener en cuenta que el ministro se comprometió a poner en marcha esto a nivel local sin que se haya cumplido esa palabra empeñada ante el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo, acá como ocurre desde hace varios años, nos enteramos por los medios cuál va a ser el incremento salarial de todos los docentes sin la participación de los representantes, de nuestros afiliados”.

Señaló además que los aumentos quedan desfasados con la inflación que sigue en aumento y es por ello que piden una mesa de diálogo. “Por esta razón se convocan a paritarias, para consensuar, nosotros queremos dialogar con la parte patronal y hacerle llegar cuáles son las inquietudes de nuestros colegas, nosotros creemos que menos del 40% no puede haber de incremento salarial, tenemos fe y confiamos, pero en nuestra provincia el silencio de la parte patronal que nos corresponde a nosotros es lamentable porque no nos convocan, acá hay gremios que tenemos representación gremial, que tenemos muchos afiliados como Autoconvocados y Voz Docente que nunca fuimos convocados lamentablemente”.

Acotó también que “hemos presentado una nota en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 con los gremios ADF, Autoconvocados, Sadop y Voz Docente donde queremos participar en ese Consejo para elaborar un protocolo para cuando se reinicien las clases, no puede ser que haya provincias en la quinta fase que ya están en condiciones de que vuelvan las clases y en nuestra provincia no se pasó a esa fase, el gobernador establecido no hacer caso al decreto 520 donde la provincia estaba en condiciones de establecer un protocolo y ver para que después de las vacaciones de julio se reinicien las clases”.

Respecto a si el cuerpo docente está en condiciones de regresar a las aulas, manifestó que “no tenemos ningún inconveniente en volver, pero para eso se debe elaborar un protocolo, se debe establecer que se provean de todos los elementos de higiene, limpieza, la escuela tiene que estar en condiciones, deben haber porteros, los baños tienen que estar en condiciones y eso no ocurre hoy, por eso nosotros con tiempo ya hemos presentado ese petitorio con todos los representantes de los trabajadores que participen todos los gremios docentes y consensuar en el Consejo, debemos tener en cuenta que al protocolo lo debemos analizar y debe abarcar todas las medidas de bioseguridad del docente y de los alumnos”.

“Debemos ver que ya hay protocolos en otras provincias donde por ejemplo en Jujuy, San Juan, Catamarca no es que las clases van a iniciar en las zonas urbanas, seguramente se va a iniciar en los albergues, en escuelas rurales donde los alumnos son pocos y con toda la seguridad que corresponde en el caso, nosotros queremos participar de esto y sabemos que es importante elaborar un protocolo, nosotros somos los que conocemos cuáles son los riesgos que corren los colegas, lamentablemente desde marzo, desde que se estableció el aislamiento obligatorio y preventivo, en Formosa el mensaje no fue claro porque las primeras semanas los directores presionaban a todos los colegas que asistan a sus lugares de trabajo, hasta hoy hay colegas que deben acercarse a las instituciones que les corresponden y es un peligro, los docentes corren riesgo por la negligencia de los funcionarios de educación”.

Destacó también la importante labor que cumplen los docentes que debieron adaptarse al escenario de pandemia y avanzar, algunos en cuestión de días, en todo lo referido al manejo de la tecnología para seguir en contacto con sus alumnos. “Ya van más de 90 días de cuarentena y debemos tener en cuenta que los docentes de la noche a la mañana se encontraron con un tema nuevo para el cual no estaban preparados ni ellos ni los alumnos, fue un cambio en la enseñanza de recibir ese aprendizaje a distancia mediante la tecnología , a los colegas hay que felicitarlos porque recibir información, manejar un sistema electrónico para el cual poca o ninguna preparación han tenido es para destacar, además tienen la responsabilidad de cumplir, que los chicos tengan esa herramienta pedagógica distinta a la educación presencial a través de internet, de WhatsApp, de los cuadernillos que se distribuyeron los colegas. Tengo contacto con los afiliados y había colegas que dos semanas atrás recibían 148 WhatsApp por día, tenían que contestar todos, hay algunos que trabajan en dos establecimientos y por área. Lo que ocurre es que los padres y los alumnos quieren una corrección de los trabajos que han realizado, pero no tienen en cuenta que no son los únicos alumnos de los docentes, si reciben tantos mensajes estaban hasta la madrugada tratando de contestar todo. Es impresionante la labor de los colegas docentes, están haciendo un esfuerzo muy grande”.

“Tenemos que insistir que se elabore un protocolo porque sin protocolo está lejos el comienzo de las clases”, finalizó.