Ataque al RIM 29: «Es incomprensible, nunca hablaron de reparar económicamente a los familiares», dijo Buryaile

El diputado nacional Ricardo Buryaile, impulsor del proyecto de indemnización a familiares de los caídos en el ataque al RIM 29, ocurrido un 5 de octubre hace 46 años, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó que hasta el momento no haya salido la indemnización económica.

“Es de las cosas incomprensibles para los formoseños, se les hace un reconocimiento simbólico, se declara el día de los hérores a propuesta del propio oficialismo provincial pero nunca hablaron de reparar económicamente a los familiares de los caídos proque ellos ya no están, creo que este fue el tercer proyecto que presenté y en el año 2013 creo que logramos darle media sanción en la Cámara de Diputados, fue al Senado y es un proyecto que debió haber salido, en ese momento conjuntamente con la media sanción a los familiares de los soldados caídos se le otorgó a los detenidos por el terrorismo de estado una jubilación, esa misma noche se le dio media sanción a los dos proyectos y quedó firme la de los detenidos, la de los soldados formoseños no fue sancionada y el compromiso era que debíamos sancionar los dos porque los dos eran víctimas de la violencia, unos del Estado y otros de la violencia de los sectores terroristas, eso volvió a Diputados y nunca más se pudo sancionar, el ex presidnte Macri hizo un DNU y a eso si el Senado tiene mayoría donde lo aprueba, se convierte en ley y los familiares estarían cobrando la indeminización, esta es la realidad”, explicó.

“Para los que son del justicialismo provincial esto no tiene mayor importancia o sino el 5 de octubre para los formoseños es una fecha patria, podrían reconocerlo desde la Legislatura provincial, no es necesario esperar solamente de nación, esa es una iniciativa que se presentó acá y no tiene tratamiento, no necesariamente tiene que venir de nación, no hay ninguna razón para que no se pueda hacer eso”, criticó el legislador.

“Pasaron 46 años y me duele mucho eso, va a quedar así aparentemente hasta el día en que nosotros tengamos mayoría, estoy seguro que algún formoseño lo va a sacar. Ya nosotros no vamos a tener mayoría así que no me comprometo a hacerlo, sí a seguir impulsándolo”, finalizó.

