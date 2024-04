ATE cortará las rutas en Bariloche por visita de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este lunes, a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, que organizará una protesta en las inmediaciones del hotel Llao Llao de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, donde este viernes 19 de abril está prevista la visita del presidente Javier Milei.

El jefe de Estado participará del tradicional Foro Llao Llao, en donde los principales empresarios del país se reúnen anualmente desde 2012, para analizar el escenario de coyuntura. Enterado de la visita, el titular de ATE nacional hizo saber que encabezará una protesta para dicha jornada.

“El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche”, opinó Aguiar, quien es oriundo de Río Negro y viene de ejercer como titular del gremio en esa provincia.

“El plan de ajuste que impulsa desde Casa Rosada (el presidente) golpea con violencia en la provincia. No sólo se traduce en despidos en el sector público y recorte de salarios y jubilaciones. Todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, PyMEs, industriales, productores y economías regionales”, reprochó el dirigente, que protagonizó el ingreso forzoso de trabajadores despedidos a sus ex oficinas en el Estado, en una de las medidas de fuerza más duras que enfrentó el gobierno de Milei.

“El Foro Llao Llao reúne en secreto a la dirigencia empresaria más rica de la Argentina en el tradicional hotel de Bariloche. No está abierto a medios de prensa y su dinámica es hermética”, cuestionaron desde el gremio que conduce Aguiar.

El gremio de estatales se manifestó por los despidos frente al edificio de Desarrollo Social y logró una audiencia para este próximo miércoles