Asignaciones por Mercado Pago: «Es tal el placer de cortarles el curro, que lo hacemos gratis»

Los beneficiarios de diversas asignaciones y programas sociales en la Argentina podrán cobrar sus prestaciones con una cuenta digital, a través de billeteras virtuales de forma gratuita. Esto generó un sinfín de reacciones y provocó que hasta Marcos Galperin saliera al cruce de algunas acusaciones en las redes sociales.

“Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis”, aseguró el fundador y CEO de Mercado Libre, ante el planteo de una usuaria de la red social X (ex Twitter), que definió la decisión del Gobierno nacional como “el negocio millonario” que le regalaron al empresario.

Desde hace días, cuando se anunció desde Mercado Pago la posibilidad de percibir las asignaciones social a través de la billetera virtual, hubo un gran revuelo que incluyó mensajes de apoyo y otros con críticas por la medida. De hecho, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, posteó en su cuenta persona el comunicado de la empresa, así como también algunas publicaciones que apoyaban a Galperin.

Desde Mercado Pago informaron que se habilitará el cobro de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y por Embarazo, Progresar y el Programa Hogar de ANSES. Y aclararon que su llegada a la billetera virtual será de manera totalmente gratuita.

En el mismo sentido, enfatizaron que no perciben “ningún tipo de comisión por ofrecerlo” y que los usuarios “pueden acceder a una tarjeta prepaga Mastercard sin costo, y pueden realizar extracciones en comercios adheridos o cajeros automáticos de forma gratuita”.

El convenio entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las fintech, para la canalización del cobro de haberes a través de las billeteras digitales, data del año 2019 y se alcanzó con el objetivo de favorecer la inclusión financiera en los sectores más vulnerables. Durante la presidencia de Alberto Fernández la iniciativa perdió prioridad, al punto que las billeteras virtuales quedaron excluidas de la posibilidad de acreditar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que pagó el Gobierno durante la cuarentena de 2020 por la pandemia.

Es por eso que desde Mercado Pago, una de las empresas más importantes del sector, indicaron que “más de 24 mil beneficiarios ya estén percibiendo sus prestaciones por esta vía. El 65% de los beneficiarios mantiene su dinero invertido a través de la cuenta digital y genera rendimientos de su saldo en un contexto inflacionario”, señaló el comunicado, subrayando la ventaja de no extraer el efectivo, lo cual solo hace el 8% de los usuarios.

Cómo cobrar por

billetera virtual

Según informa el ente previsional, para cambiar de medio de cobro, los beneficiarios pueden hacerlo a través de “Mi ANSES”, por teléfono llamando al número 130, o personalmente en cualquier oficina de la UDAI (Unidad de Atención Integral). Una vez realizada la modificación, existe un plazo de hasta 60 días para que comiencen a recibir el beneficio a través de las aplicaciones, procedimiento que proporciona un acceso más directo y eficiente a sus prestaciones sociales.

Si optan por realizarlo

desde “Mi ANSES”, deberán:

Ingresar a la app “Mi ANSES”, con su clave de Seguridad Social.

Entrar a la sección “Cobros”.

Elegir “Cambiar lugar de cobro”.

Dentro del “Tipo de Medio de Pago”, seleccioná “Billetera virtual”.

Finalmente, elegir la nueva billetera digital.